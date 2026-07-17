Quán quân Olympia 10 Phan Minh Đức xây dựng cộng đồng tự học SAT cho teen Việt

HHTO - Sau ánh hào quang của ngôi vị Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10, Phan Minh Đức lựa chọn trở về nước và theo đuổi con đường giáo dục, giảng dạy và đồng hành cùng nhiều học sinh trong hành trình học tập và hiện thực hóa mục tiêu.

Sau nhiều năm gắn liền với danh hiệu Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia, Phan Minh Đức mới đây đã có những chia sẻ về hành trình sự nghiệp mà anh theo đuổi sau ánh hào quang của cuộc thi.

Phan Minh Đức tại thời điểm giành được ngôi vị Quán quân của chương trình. Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia còn mở ra nhiều cơ hội cho các bạn trẻ học tập và phát triển bản thân. Trải qua nhiều mùa phát sóng, các quán quân của chương trình có những con đường và định hướng riêng. Với Phan Minh Đức - Quán quân năm thứ 10 - lựa chọn của anh sau cuộc thi là theo đuổi và gắn bó với lĩnh vực giáo dục, tập trung vào công tác giảng dạy và đồng hành cùng các bạn học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ.

Ảnh: FBNV

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Minh Đức từng giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí và là Á khoa đầu vào khối chuyên Vật lí của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau khi đạt "ngôi vị" cao nhất tại chương trình, Minh Đức tiếp tục con đường học thuật và sở hữu bảng thành tích ấn tượng với chứng chỉ IELTS 8.5, 1570/1600 (800 Math) kỳ thi SAT.

Sau thời gian du học và sinh sống ở Úc, anh quyết định quay trở về Việt Nam với mong muốn đóng góp cho giáo dục. Khi về nước, anh đã thành lập Future Class, dự án giáo dục với định hướng phát triển những mô hình và chương trình học tập hiện đại, giúp học sinh phát triển kiến thức, tư duy và trang bị kỹ năng phục vụ cho tương lai.

Ảnh: FBNV

Mới đây, nhà vô địch Olympia tiếp tục giới thiệu dự án với tên gọi Olympia SAT, định hướng trở thành một cộng đồng tự học dành cho học sinh Việt Nam chuẩn bị cho kỳ thi SAT. Theo chia sẻ của anh, dự án được xây dựng với mục đích giúp người học tiếp cận kiến thức đúng bản chất, rèn luyện tư duy, đồng thời tạo không gian để chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm, động lực học tập.

Theo dự định, dự án này sẽ liên tục chia sẻ kiến thức, tài liệu và kinh nghiệm thực chiến dưới các hình thức như livestream chữa đề SAT, chuỗi bài viết chia sẻ chiến lược học tập, video giải chi tiết các dạng bài và tài liệu hướng dẫn tự học... nhằm đồng hành cùng các bạn trẻ trên con đường học tập, chinh phục kì thi và hiện thức hóa ước mơ.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với giáo dục, Phan Minh Đức cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đồng hành cùng học sinh, lan tỏa tinh thần học tập và phát triển tư duy thông qua các dự án giáo dục.