Nếu vụ điểm thi ở Tuyên Quang dẫn đến hủy kết quả, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

HHTO - Nếu sau này vụ Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang dẫn đến việc hủy kết quả của một số thí sinh, việc nhập học đại học có thể sẽ được xử lý thế nào?

Tóm tắt nhanh: · Bộ GDĐT hiện vẫn cho phép các thí sinh tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học vì vụ việc chưa có kết luận. · Nếu sau này có thí sinh bị xác định là vi phạm dẫn đến bị hủy kết quả thi, quyết định trúng tuyển đại học cũng có thể bị hủy. · Các cơ sở giáo dục có thể tổ chức xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu, nhưng không bắt buộc. · Thí sinh kế tiếp trong danh sách xét tuyển không mặc nhiên được nhận lại suất học khi có thí sinh bị hủy kết quả.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), về vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

Bộ GDĐT cũng khẳng định, trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Trong bối cảnh này, một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Nếu sau này phát hiện một số thí sinh liên quan đến sai phạm dẫn đến bị hủy kết quả thi, thì việc nhập học ĐH sẽ được xử lý ra sao?

Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: TPO.

Nếu bị hủy kết quả thi sau khi nhập học thì sẽ ra sao?

Nếu kết quả thi tốt nghiệp THPT dùng để xét tuyển bị hủy do bị xác định không hợp lệ, thì căn cứ dẫn đến việc thí sinh trúng tuyển ĐH cũng không còn. Vì vậy, cơ sở đào tạo (CSĐT) có thể hủy quyết định trúng tuyển; trường hợp thí sinh đã nhập học cũng có thể phải thôi học, tùy kết luận của cơ quan có thẩm quyền và cách xử lý của CSĐT.

Suất học bị hủy có tự động thuộc về thí sinh có thứ hạng điểm số tiếp theo?

Ở chiều ngược lại, việc một thí sinh bị hủy kết quả cũng không có nghĩa là suất học đó sẽ ngay lập tức được chuyển cho người “lẽ ra đã đỗ”, hoặc hiểu đơn giản là người xếp kế tiếp trong danh sách xét tuyển.

Lý do là vì đến thời điểm các thí sinh có liên quan đến sai phạm (nếu có) bị hủy kết quả, đợt tuyển sinh chính có thể đã kết thúc, nhiều thí sinh trước đây không trúng tuyển - ví dụ trường A - nơi có thí sinh bị hủy kết quả - đã nhập học ở trường khác hoặc có lựa chọn khác.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phạm Nguyễn/ TPO.

Thí sinh đã nhập học trường khác có được xét tuyển bổ sung?

Theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học, các CSĐT có thể tổ chức xét tuyển bổ sung. Nhưng đây không phải việc bắt buộc mà phụ thuộc vào kế hoạch và quyết định của từng CSĐT.

Theo Điều 21 của Thông tư trên, thì: Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một CSĐT không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được CSĐT cho phép.

Tức là, về nguyên lý thì việc một thí sinh đã nhập học ở trường khác có được tham gia xét tuyển bổ sung hay không phụ thuộc vào quy định của CSĐT và hướng dẫn của Bộ GDĐT tại thời điểm đó. Hiện chưa có quy định cho phép tự động "trả lại" suất học cho người từng không đỗ mà có điểm ngay sát điểm chuẩn.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái. Ảnh: Như Ý/ TPO.

Đến thời điểm này, vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn chưa có kết luận chính thức. Những tình huống nêu trên mới là một số khả năng nếu kết quả điều tra sau này xác định có sai phạm dẫn đến việc hủy kết quả thi.

Cách xử lý hiện nay của Bộ GDĐT cho thấy, Bộ vừa bảo đảm quyền đăng ký xét tuyển của các thí sinh chưa bị kết luận vi phạm, vừa để ngỏ khả năng xử lý theo quy định nếu kết quả điều tra sau này xác định có sai phạm.

Vì vậy, việc Bộ thông báo rằng hiện tại, các thí sinh tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn đăng ký xét tuyển ĐH theo kế hoạch là hợp lý về pháp lý, vì hiện chưa có kết luận rằng thí sinh nào vi phạm điều gì.