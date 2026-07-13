Nữ sinh Top 1 điểm Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 hé lộ "chiêu thức" nâng trình

HHTO - Là lớp trưởng của lớp chuyên có đến 3 học sinh đạt điểm cao nhất môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Lê Hoàng Thanh Hà có chiến lược vừa chinh phạt, gặt hái thành tích cá nhân, vừa là "trụ năng lượng" lan tỏa, kết nối và tiếp nhận năng lượng tích cực.

Lê Hoàng Thanh Hà - cựu học sinh lớp 12 chuyên Văn trường THPT chuyên Quốc học Huế là một trong 8 thí sinh đạt điểm Văn cao nhất (9,75 điểm) kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Cô bạn còn từng giành giải Ba môn Văn kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia hai năm liên tiếp (năm học 2024 - 2025, 2025 - 2026).

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Thanh Hà không phủ nhận nền tảng ôn luyện và tập trung cho môn Văn là từ sớm là điều giúp bản thân đạt được "Top 1 server". Bạn cho biết, bản thân không có tuyệt kỹ cao siêu hay quá đặc biệt. Mọi kết quả tốt mà cô bạn đạt được đều đến từ việc vận dụng tối ưu các kiến thức đã học.

"Điều mình tự hào nhất trong quá trình học tập của bản thân là sự nỗ lực, không bỏ cuộc và luôn đặt mục tiêu để theo đuổi hết mình", Thanh Hà chia sẻ.

Khi được hỏi về những định kiến về "dân chuyên", Thanh Hà bộc bạch: "Mình nghĩ áp lực học tập ở lớp chuyên là điều chắc chắn sẽ có". Tuy nhiên, cô bạn cho biết đây là cơ hội để bản thân nỗ lực phát triển thay vì cảm thấy "lép vế" trước thành tích đồ sộ của mọi người xung quanh.

Thanh Hà khẳng định: "Bạn bè ở trường, nhất là những người bạn cùng lớp chuyên Văn cũng chính là động lực to lớn thúc đẩy mình không ngừng cố gắng học tập để đạt kết quả cao ở môn học này".

Thanh Hà từng đảm nhận vị trí lớp trưởng, là "trụ năng lượng" cổ vũ mọi người và chính cô bạn cũng được "sạc pin" từ bè bạn để vượt ải: "Mình luôn nhận được sự hỗ trợ, động viên rất lớn từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Cũng có những lúc mình cảm thấy áp lực, mệt mỏi nhưng với mình, được học tập trong môi trường lành mạnh như ở đây khiến em cảm thấy biết ơn và có động lực nhiều hơn".

Thanh Hà cũng không bỏ lỡ các hoạt động ngoại khóa "ê hề" ở THPT chuyên Quốc học Huế, coi đây là cơ hội để kết nối với bạn bè cùng trường, bổ sung kỹ năng, kinh nghiệm "thực chiến".

Tuy nhiên 3 năm học THPT của Thanh Hà không phải chỉ có học. Cô bạn cũng dành thời gian rảnh để "cày phim", đọc truyện. Thủ khoa môn Văn thủ thỉ rằng, chính những bộ phim, truyện mà bạn đã xem/ đọc đôi khi chính là "trạm tiếp lửa", truyền cảm hứng cho cô bạn học tập, nảy ra những sáng kiến hay ho. Sau mùa thi căng thẳng, Thanh Hà đang "chill hết cỡ" với kế hoạch du lịch cùng gia đình và rèn luyện thể thao.