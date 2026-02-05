Kim Seon Ho 2 lần thoại phim vận vào người, vượt nạn như Tổ trưởng Hong - Joo Ho Jin

HHTO - Hai lần lên như diều gặp gió với 2 bộ rom-com (Hometown Cha Cha Cha và Can This Love Be Translated) khuấy đảo châu Á là 2 lần Kim Seon Ho gặp bão tố lớn trong sự nghiệp. Và rồi, kiếp nạn được hóa giải tương tự câu thoại trong phân cảnh có anh ở cả hai tựa phim.

Năm 2021, khi Hometown Cha Cha Cha (Điệu Cha Cha Cha Làng Biển) vừa chiếu xong thì bạn gái cũ đăng bài tố Kim Seon Ho ép cô phá thai. Nam diễn viên đích thân đăng bài xin lỗi rồi im lặng. Ai nấy đều tưởng rằng sự nghiệp nở muộn của anh vừa hé đã lụi tàn thì Dispatch xuất hiện với bài báo dài công khai những đoạn tin nhắn minh oan cho Kim Seon Ho.

Anh không ép bạn gái phá thai, ngược lại cũng đã rất khổ sở khi hai người phải đưa ra quyết định buồn, săn sóc, an ủi cô nhưng nhận về chỉ là sự dối trá. Suốt 1 tuần trước khi Dispatch "ra chiêu", bạn học cũ, đồng nghiệp, người quen... cũng đăng bài động viên, kể chuyện chứng minh Kim Seon Ho là người có nhân cách tốt.

Lời dặn trong thư của bà Gamri ở tập 16 là một trong những câu thoại hay nhất "Hometown Cha Cha Cha".

Màn "lội ngược dòng" thần tốc của anh trở thành "giai thoại" độc nhất của giới giải trí Hàn. Cách "Tổ trưởng Hong" Kim Seon Ho vượt sóng gió năm ấy đầy bất ngờ, ấm áp như lời dặn trong lá thư bà Gamri để lại: "Con người thì phải chung sống với con người mới được. Sẽ có lúc cuộc sống trở nên nặng nề, nhưng nếu cháu sống giữa mọi người thì chắc chắn sẽ có người cõng cháu, cũng như cháu đã cõng bà vậy".

Kim Seon Ho cũng tương tự như Hong Du Sik. Anh nỗ lực rất nhiều để thăng tiến, nhưng khi lần đầu tiên đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, biến cố xảy đến. Không hoàn toàn do lỗi của anh, nhưng Du Sik tự dằn vặt rất nhiều càng không thanh minh khi người thân của bác bảo vệ trách cứ. Anh về làng biển, nhốt mình trong nhà.

Người dân trong làng ngày nào cũng đến nhờ anh đủ thứ việc, đem đồ nọ kia cho anh. Họ giúp anh vực dậy, giúp anh tiếp tục sống theo cách thô sơ, thầm lặng của mình. "Tổ trưởng Hong" vạn năng, thấy ai cần gì cũng giúp liền tay đã được "cứu sống" theo cách đó. Ngoài đời, Dispatch và những người quen đã giúp Kim Seon Ho vượt "kiếp nạn" như làng Gongjin "cõng" Hong Du Sik.

"Đại nạn" thứ 2 vừa diễn ra là lùm xùm nghi vấn trốn thuế thông qua "công ty ma", nổ ra ngay khi anh trở lại đỉnh cao một lần nữa với Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không (Can This Love Be Translated). Trong phản hồi đầu tiên của công ty chủ quản Fantagio đã xác nhận về sự tồn tại của công ty cá nhân (SH Do), khẳng định Kim Seon Ho tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, ý kiến hoài nghi vẫn chiếm đa số trong dư luận đi cùng với loạt trang tin, chuyên gia phân tích theo hướng tiêu cực về khả năng nam diễn viên phải ngồi tù. Tờ Sports Khan tiếp tục "dí" anh vào nghi vấn trốn thuế bằng xác nhận với đơn vị chủ quản cũ của Kim Seon Ho và các phân tích sâu cách thức thành lập, hoạt động của SH Do.

Ngày 4/2, Fantagio đăng thông cáo báo chí dài với mốc thời gian và giải thích đầy đủ Kim Seon Ho đã nhận thấy bất thường sau 1 năm vận hành, lập tức thực hiện và hoàn tất nộp thuế bổ sung từ lâu, hiện tại đang tiến hành giải thể SH Do. Anh xin lỗi vì thiếu hiểu biết khi để công ty cá nhân hoạt động.

Tính đến thời điểm hiện tại, Kim Seon Ho chưa bị cơ quan điều tra "sờ gáy" hay kết luận trốn thuế (hoặc nhận văn bản truy thu thuế). Dù vậy, vẫn có netizen một mực cho rằng anh đã trốn thuế thay vì nhìn ở góc độ anh chủ động khắc phục, hoặc họ cho rằng anh "xin lỗi vì bị phát hiện", "bị phát giác mới nộp bổ sung"...

Trong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, ở tập 11, Cha Mu Hee (Go Youn Jung) bị tố ngoại tình với người đã gia đình. Thực tế, người đàn ông kia mới là kẻ "cắm sừng" và bỏ rơi cô. Họ nhận nhầm Joo Ho Jin là gã kia trong bức ảnh Mu Hee từng xóa. Dù cô đăng ảnh chụp chung với gia đình người cũ như một cách thanh minh, vẫn có những người hoài nghi tất cả chỉ là "mua chuộc" dàn xếp, kể cả thầy Kim - người vốn hâm mộ và "đẩy thuyền" Mu Hee - Ho Jin.

Đáp lại câu hỏi dò của thầy, chàng phiên dịch viên nói với giọng tức giận: "Nhiều người tin thì cũng không có nghĩa đó là sự thật. Sự thật không phải do số đông quyết định, chính thầy đã viết trong sách của mình thế mà".

Cha Mu Hee là ngôi sao toàn cầu mới nổi, thì Kim Seon Ho cũng là diễn viên phượng hoàng vừa hồi sinh từ tro tàn. Có chăng những người có suy nghĩ như "thầy Kim" vẫn còn đó, họ sẽ hoài nghi hoặc chỉ tin những gì họ muốn tin, bất chấp người trong cuộc giải thích bằng cách nào đi nữa. Câu trách của Joo Ho Jin lại đang vận vào chính Kim Seon Ho hiện tại.