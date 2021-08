Disney kiện ngược Scarlett Johansson, đòi hòa giải trong bí mật với "Góa Phụ Đen"?

HHT - Disney đã có những bước “phản công” đầu tiên trong vụ kiện liên quan đến “chuyện tiền nong” của Scarlett Johansson và tác phẩm MCU “Black Widow” (Góa phụ đen).

Không ngoài dự đoán, hãng phim Disney đã chính thức có những động thái đầu tiên trong vụ kiện của Scarlett Johansson vì những bất đồng về thu nhập của nữ diễn viên sau khi bộ phim điện ảnh Black Widow được công chiếu cách đây không lâu, theo như The Hollywood Reporter đưa tin.

Cụ thể, “nhà Chuột” đã đệ đơn yêu cầu nữ diễn viên Marvel làm rõ việc liệu cô có thực sự bị thiệt hại hàng triệu USD vì Black Widow được công chiếu song song trên cả 2 nền tảng chiếu rạp và chiếu trực tuyến tại Disney+ hay không. Các luật sư của Disney đã đính chính rằng “các rắc rối này không đến mức quá quan trọng về tính pháp lý, nhưng lại là một sự việc đáng lưu tâm”. Họ đã đưa ra một số lập luận sau:

Thứ nhất, Black Widow đã có tận hơn 9.000 suất chiếu chỉ tại Mỹ, hoàn toàn đạt chỉ tiêu “không dưới 1500 suất chiếu”. Bên cạnh đó, Disney cho rằng doanh thu bộ phim riêng của thành viên Avenger này đã vượt mức mong đợi và hoàn toàn “nhỉnh” hơn các tác phẩm Vũ trụ Điện ảnh Marvel khác trước đây như Thor: The Dark World, Ant-Man and the Wasp... vào ngày chiếu mở màn.

Thứ hai, mọi thỏa thuận trên hợp đồng giữa Disney (“cấp trên” của Marvel Studios) và Scarlett Johansson đều được ký kết từ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát lần đầu tiên vào cuối năm 2019, nhưng sự hoành hành của nó trong 2 năm tiếp theo đã buộc tình thế phải thay đổi. Theo lời đính chính thêm của họ: Cho đến hiện tại, “Góa Phụ Đen” đã mang về gần 500 triệu USD doanh thu, trong đó có 369 triệu USD từ các hệ thống rạp chiếu và 125 triệu USD từ hệ thống Disney+, và khoảng hoa hồng của Scarlett Johansson được ăn chia dựa trên doanh thu tổng cộng này.

Tuy vậy, theo lời cũng từ phía luật sư phía “nhà Chuột”, họ đã chuẩn bị sẵn phương án thỏa hiệp bằng cách “hòa giải bằng trọng tài”, tức là thay vì đưa vụ việc lên tòa án xét xử thì 2 bên có thể tự thương lượng với nhau thông qua ý kiến của một hoặc nhiều vị trọng tài khác.

Phản ứng về động thái này của Disney, luật sư của nữ diễn viên từng nhận 2 đề cử Oscar đã đáp trả gay gắt:

“Sau lời phản ứng ban đầu đầy tính miệt thị phụ nữ nhắm tới Scarlett Johansson về vụ kiện này, không ngoài dự đoán, Disney giờ đây đang cố che giấu hành vi gian lận của mình bằng một buổi hòa giải với trọng tài. Vì sao Disney lại sợ vụ kiện này được công khai đến vậy? Vì họ biết rằng những lời hứa hẹn của Marvel về việc đưa bộ phim Black Widow ra rạp theo cách truyền thống “như những phim khác” đều liên quan tới việc tránh để Disney ăn bớt doanh thu phòng vé để đẩy mạnh lượng thành viên đăng ký trên Disney+. Nhưng rồi trường hợp đó đã xảy ra, và chúng tôi mong đợi tìm được bằng chứng khó cãi để chứng minh điều đó.”

Chưa thể biết được chính xác bên nào đúng bên nào sai, nhưng giờ đây dư luận cũng đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau, bên cạnh số đông vẫn đứng về phía Scarlett Johansson thì cũng có một số bình luận xuôi theo “phe” Disney.

Vụ kiện của người đẹp Marvel được nhận định là “khó thắng” vì quyền lực to lớn của “nhà Chuột”, tuy vậy đây cũng là “cú tát” để cảnh tỉnh họ nên có một hướng đi khác tốt đẹp hơn cho các tác phẩm tương lai, đơn cử là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals đều đã được ấn định ra mắt độc quyền tại các rạp chiếu trong 45 ngày trước khi được đưa lên Disney+.

Mark Nguyễn (tổng hợp)