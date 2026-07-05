Độ hợp vai của Hà Tăng có thể gây tranh cãi nhưng gu ăn mặc thì không thể chê

HHTO - Cư dân mạng có thể tranh cãi về chuyện Tăng Thanh Hà không có ngoại hình giống với Hoàng hậu Nam Phương nhưng khí chất và gu ăn mặc của cô thì xứng đáng "vạn người mê".

Ngay sau khi đoàn làm phim Hoàng Hậu Cuối Cùng công bố dàn diễn viên, mạng xã hội đã bùng nổ tranh cãi quanh vai diễn Hoàng hậu Nam Phương mà Tăng Thanh Hà đảm nhận. Nhiều người cho rằng "ngọc nữ màn ảnh Việt" có vẻ đẹp hiện đại đầy sắc sảo, thiếu sự dịu dàng an nhiên của nguyên mẫu. Chưa kể, nhìn cô hiện tại khá già dặn bên bạn diễn Ma Ran Đô kém 11 tuổi, khó mà tạo được cảm giác ăn ý trên màn ảnh.

Tuy tranh cãi quanh ngoại hình, độ hợp vai của Tăng Thanh Hà vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng khán giả đều phải công nhận nữ diễn viên có gu thời trang tinh tế, khí chất sang trọng hiếm thấy trong showbiz Việt. Như tại buổi công bố dự án, Tăng Thanh Hà chỉ cần bước ra trong bộ váy lụa màu ngọc trai với kiểu dáng tối giản cũng đủ khiến mọi người ấn tượng với thần thái kiêu sa của cô.

Hoặc ở lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026 tối qua, Tăng Thanh Hà cũng ghi điểm tuyệt đối với bộ váy hai màu đen trắng với phần thân buông rủ rất độc đáo. Không cần váy áo đính kết cầu kỳ hoặc những thiết kế cồng kềnh hoành tráng, Tăng Thanh Hà vẫn trở thành mỹ nhân nổi nhất thảm đỏ hôm đó.

Dù đã xa rời showbiz nhiều năm, Tăng Thanh Hà vẫn được xem là sao nữ có style ăn mặc không chê vào đâu được. Dù ở đời thường hay đi sự kiện, cô thường chọn trang phục có thiết kế tối giản, thanh lịch nhưng vẫn thời thượng. Đặc biệt là mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hoặc dự tiệc, ngọc nữ màn ảnh Việt luôn ghi điểm nhờ các bộ váy nhẹ nhàng, trang nhã.

Trong khi nhiều sao nữ ưa chuộng váy áo cắt xẻ, đính kết nhiều chi tiết cầu kỳ thì Tăng Thanh Hà vẫn chung thủy với phong cách đậm chất “giàu ngầm”. Đó là những bộ váy có chất liệu mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng và thiết kế tinh tế.