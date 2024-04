LE SSERAFIM tại Coachella 2024: Setlist "cực cháy" không cứu nổi giọng hát bấp bênh

HHT - Màn "chào sân" của LE SSERAFIM tại đại nhạc hội Coachella 2024 dù sở hữu chất lượng âm nhạc được đầu tư "khủng" nhưng vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều về khả năng ca hát và trình diễn còn nhiều hạn chế.

Trưa ngày 14/4 (giờ Việt Nam), LE SSERAFIM đã chính thức có sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại Coachella 2024 - đại nhạc hội lớn nhất hành tinh với số lượng khán giả lên đến 120 nghìn người trong mỗi đêm diễn. Nhóm nữ cũng là một trong 3 cái tên đại diện cho K-Pop tại Coachella năm nay, bên cạnh ATEEZ và ban nhạc rock The Rose.

Trước đó, nhóm đã "nhá hàng" video luyện tập vũ đạo cho Coachella 2024 khiến khán giả và người hâm mộ càng thêm mong đợi những màn trình diễn cuồng nhiệt sắp "ra lò".

Mở màn với intro Good Bones và bài hát ANTIFRAGILE, LE SSERAFIM trong gần 30 phút trình diễn đã mang đến những ca khúc chủ đề bùng nổ, từng mang về nhiều thành tích và sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả toàn cầu như FEARLESS, UNFORGIVEN, EASY hay Perfect Night.

Bên cạnh đó, những bản hit b-side đình đám nhất trong sự nghiệp của 5 cô gái cũng đã được đưa lên sân khấu Coachella 2024 khiến nhiều khán giả phấn khích. Đó là The Great Mermaid, Eve, Psyche & Bluebeard’s Wife, Smart và Fire in the belly. Đặc biệt, LE SSERAFIM cũng "nhá hàng" một ca khúc hoàn toàn mới của nhóm mang tên 1-800-HOT & FUN với phong cách âm nhạc sôi động và không kém phần "nóng 100 độ".

Nhiều khán giả dành lời khen cho sự đầu tư chỉn chu của nhóm khi huy động dàn vũ công hùng hậu cùng những chi tiết góp phần tăng thêm độ "cháy" của màn trình diễn như ánh sáng, màn hình led. Các bài hát của nhóm cũng được phối lại với dàn band nhạc "siêu cấp nhiệt huyết" tạo cảm giác mới mẻ, độc đáo cho khán giả theo dõi.

Đặc biệt, nhóm cũng có màn phối hợp ăn ý với nghệ sĩ guitar huyền thoại Nile Rodgers khi biểu diễn ca khúc UNFORGIVEN, nhận về không khí hào hứng bất tận của đám đông tại Coachella 2024.

Tuy nhiên, phần thể hiện của LE SSERAFIM tại Coachella năm nay vẫn chưa thể ghi điểm hoàn hảo trong mắt công chúng. Nhóm bị khán giả nhận xét vẫn còn nhiều hạn chế trong kỹ năng hát live. Ngay từ những ca khúc đầu tiên, giọng hát của LE SSERAFIM đã bộc lộ khuyết điểm như hụt hơi, thở gấp, hát không rõ chữ hay lỗi chênh phô. Những điểm trừ đó càng thể hiện rõ hơn ở nửa sau màn trình diễn khi 5 nữ thần tượng dường như đã "thấm mệt".

LE SSERAFIM không thể làm chủ được giọng hát của mình dẫn đến trong nhiều phân đoạn, tiếng band nhạc thậm chí át cả tiếng hát của các thành viên. Ngay cả Yunjin - thành viên giữ vai trò giọng hát chính vẫn không thể "gánh" nổi điểm yếu các chị em trong nhóm bởi phong độ giọng hát thất thường. Nhiều pha hét vào mic hay lên giọng run rẩy của cô khiến khán giả không ngại bày tỏ sự ngán ngẩm.

Ngay khi màn trình diễn kết thúc, LE SSERAFIM lập tức trở thành cái tên nóng nhất trên các đề tài thảo luận tại quê nhà Hàn Quốc. Phần lớn cộng đồng mạng cho rằng LE SSERAFIM hoàn toàn lúng túng trong việc hoàn thành bài hát, dẫn đến việc không đủ sức duy trì "độ nóng" cần có của Coachella 2024.

Netizen cũng không ngại "réo tên" BLACKPINK - một trong những "chủ xị" của Coachella 2023 vang danh với những màn trình diễn bùng nổ, mang giọng hát mạnh mẽ, nội lực từng khiến cả thế giới "phát cuồng".

"Cái này thật sự là thảm họa... Những người duy nhất có vẻ biết hát là Huh Yunjin và Kim Chaewon nhưng cả hai bạn này cũng không hát mà chỉ hét hay gào gì đó rất nhiều."

"Vì không thể hát đúng âm vực nên họ chỉ hét lên mà thôi... Chaewon là đỡ nhất rồi."

"Từng hy vọng rằng Coachella sẽ giúp họ rũ bỏ hình ảnh hát live dở tệ ở encore mà họ từng có, đáng tiếc thật. Nếu họ làm tốt ở nơi như Coachella thì dư luận đáng lẽ đã có thể đảo ngược hoàn toàn..."

"Tôi đã rất tự hào về BLACKPINK vào năm ngoái, nhưng nhìn xem năm nay LE SSERAFIM đang làm gì vậy?

LE SSERAFIM sẽ còn một đêm diễn nữa tại Coachella 2024. Người hâm mộ hy vọng nhóm sẽ rút kinh nghiệm và rèn luyện thêm kỹ năng giọng hát để hoàn thiện buổi biểu diễn còn lại của mình tại đại nhạc hội Coachella sẽ được diễn ra vào tuần sau.