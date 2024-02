Đợt không khí lạnh về miền Bắc từ mai có gây mưa không và mưa vào thời điểm nào?

HHT - Ngày mai, 23/2, một đợt không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Theo dự báo, đợt không khí lạnh này tương đối yếu và ẩm, sẽ gây mưa ở một số nơi. Vậy khu vực nào sẽ mưa và mưa ở thời điểm nào?

Hôm nay, 22/2, tình trạng nồm ẩm ở phần lớn miền Bắc vẫn tiếp diễn, nhiều tỉnh thành có độ ẩm rất cao, khoảng 94 - 98%. Thủ đô Hà Nội có độ ẩm 95% vào buổi sáng, tức là còn cao hơn hôm qua. Độ ẩm cao đã dẫn tới mưa phùn ở một số nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Đến khoảng đêm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mới dần ảnh hưởng đến các tỉnh thành khác ở Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội. Nhiệt độ toàn miền giảm dần từ sáng sớm mai.

Đến đêm 23/2 và ngày 24/2, nhiệt độ mới xuống thấp nhất trong đợt lạnh này. Ở Lạng Sơn, Cao Bằng khá rét, nhiệt độ xuống đến 12 - 15oC. Thủ đô Hà Nội thì không rét đến như vậy, nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở mức trên 20oC, lúc thấp nhất cũng chỉ xuống đến khoảng 18 - 19oC.

Đây là đợt không khí lạnh khá ẩm, nên dù có gió mùa Đông Bắc nhưng độ ẩm ở các tỉnh thành miền Bắc không giảm nhiều, có thể nói là chỉ đỡ ẩm hơn đợt nồm ẩm hiện tại một chút.

Ngoài ra, khi không khí lạnh về thì một số tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác. Đêm 22/2 và sáng sớm 23/2, có mưa ở Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng… và những khu vực lân cận. Trong ngày 23/2 và sáng sớm 24/2, có lúc có mưa ở Hà Nội, Hải Phòng…

Nhưng mưa trong đợt lạnh này chủ yếu là mưa nhỏ, lượng mưa không nơi nào đến 1 mm/h.

Từ chiều đến chiều tối thứ Bảy, 24/2, phần lớn miền Bắc chuyển gió Đông - Đông Nam, nhiệt độ tăng nhẹ cho đến ngày cuối tháng mới có đợt không khí lạnh nữa.