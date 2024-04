El Nino ảnh hưởng đúng thời điểm vào Hè khiến tháng 4 - 5 nóng nhất năm nay

HHT - Chúng ta nên chuẩn bị cho tháng 4 và tháng 5 rất nóng khi mà năm nay, thời điểm El Nino làm tăng nhiệt độ lại trùng vào lúc thời tiết chuyển dần sang mùa Hè, rất nóng bức. Cụ thể thì thời tiết 2 tháng trước mắt sẽ thế nào?

Thời tiết tháng 4 và tháng 5 năm nay ở Đông Nam Á nói chung và nước ta nói riêng có lẽ nên được miêu tả bằng cụm từ “đã nóng càng nóng hơn”.

Lý do là vì nhiệt độ trong tháng 4 và tháng 5 - vốn đã là những tháng nóng nhất trong năm - được dự báo sẽ còn tăng cao hơn bình thường do ảnh hưởng kéo dài của El Nino, theo trang The Straits Times.

El Nino là hiện tượng khí hậu khiến thời tiết ở Đông Nam Á nóng hơn và khô hơn do những thay đổi về nhiệt độ bề mặt nước biển và gió ở Thái Bình Dương, gần đường xích đạo.

Theo Dịch vụ Khí tượng Singapore (MSS), El Nino suy yếu dần vào tháng 4 và tháng 5 năm nay. Nhưng vì hơi nóng cần có thời gian để chuyển từ bề mặt đại dương vào khí quyển, nên đây mới là thời điểm con người cảm nhận rõ nhất tác động của El Nino, cụ thể là những mức nhiệt độ cao hơn bình thường.

Hơn nữa, tác động kiểu này của El Nino lại trùng vào những tháng vốn đã rất nóng. Ở nước ta, các mốc nhiệt độ cao nhất thường xảy ra vào tháng 5 đến tháng 7 ở miền Bắc và tháng 3 đến tháng 5 ở miền Nam. Năm ngoái, những mốc nhiệt độ phá kỷ lục ở một số địa phương tại nước ta đều xảy ra vào tháng 5.

Không chỉ vậy, độ ẩm ở nước ta vào tháng 4 và tháng 5, nhất là ở miền Bắc, vẫn khá cao, càng dễ gây cảm giác oi bức, ngoài ra còn làm tăng nguy cơ gây các vấn đề liên quan đến hơi nóng như say nắng, chuột rút… Vì vậy, trong thời gian này, người dân cần có những cách tránh nóng, giữ cơ thể không bị thiếu nước.

Theo các nhà khí tượng học, nhiệt độ thường lên cao đỉnh điểm vào khoảng vài tháng sau khi El Nino đạt cường độ đỉnh. Mà vào đầu tháng 1/2024, El Nino đã đạt cường độ đỉnh, nên tháng 4, tháng 5 năm nay ở Đông Nam Á, bao gồm cả nước ta, được dự báo sẽ là những tháng nóng nhất năm.