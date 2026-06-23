Fanpage FIFA World Cup bất ngờ gọi "tên tiếng Việt" của Messi, Mbappé và Haaland

HHTO - Chỉ với dòng trạng thái ngắn gọn cùng những tấm poster đơn giản, fanpage FIFA World Cup đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam nhờ cách truyền tải nội dung gần gũi, bắt trend và đậm chất "bản địa" khi gọi tên tiếng Việt của các siêu sao bóng đá thế giới như Messi, Mbappé và Haaland.

Mới đây, fanpage FIFA World Cup đã đăng tải hình ảnh siêu sao Lionel Messi kèm dòng trạng thái: “Mười phân vẹn Mười”. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận từ người hâm mộ.

Nhiều người cho rằng đây là cách ví von thú vị dành cho chủ nhân 8 Quả bóng vàng. Cụm từ “mười phân vẹn mười” vốn được dùng để khen ngợi sự hoàn hảo, trong khi Messi cũng là cầu thủ gắn liền với chiếc áo số 10 huyền thoại trong màu áo đội tuyển Argentina.

Bài đăng về Messi xuất hiện đúng thời điểm siêu sao người Argentina vừa tiếp tục viết nên lịch sử tại World Cup 2026. Trong trận thắng 2-0 của Argentina trước Áo rạng sáng 23/6, Messi lập cú đúp để nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 18, qua đó trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Không lâu sau đó, fanpage tiếp tục đăng tải hình ảnh Kylian Mbappé và Erling Haaland cùng dòng trạng thái hài hước: “2 trận 4 bàn, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ”. Bên cạnh đó còn kèm theo "tên tiếng Việt" của hai chân sút này, Mbappé với cái tên "Em Búp Bê", còn Erling Haaland được gọi là "Uyên Linh Hoa Lan".

Bài đăng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nhờ cách sử dụng ngôn ngữ đời thường, trẻ trung và gần gũi với cộng đồng người hâm mộ Việt Nam. Chỉ sau vài giờ, lượng tương tác đã lên tới hàng nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận.

Thời gian gần đây, fanpage FIFA World Cup tiếng Việt liên tục gây chú ý với phong cách nội dung khác biệt so với nhiều fanpage thể thao quốc tế. Thay vì sử dụng những câu chữ trang trọng hoặc mang tính thông báo đơn thuần, đội ngũ vận hành fanpage thường xuyên tận dụng các câu nói viral, cách diễn đạt hài hước và những xu hướng đang được giới trẻ yêu thích.

Nhiều người hâm mộ đánh giá đây là một trong những fanpage thể thao quốc tế có cách địa phương hóa nội dung rất thành công. Các bài đăng vừa giữ được yếu tố bóng đá, vừa tạo cảm giác gần gũi, giúp người xem dễ dàng tương tác và chia sẻ. Dưới phần bình luận, không ít tài khoản bày tỏ sự thích thú trước cách làm nội dung của FIFA World Cup.

Cuộc đua tại World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, những màn trình diễn ấn tượng của Messi, Mbappé hay Haaland không chỉ trở thành tâm điểm trên sân cỏ mà còn tạo cảm hứng cho nhiều nội dung sáng tạo trên các nền tảng số, góp phần kéo người hâm mộ đến gần hơn với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.