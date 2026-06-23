Hà Nội sẽ hạn chế giao thông nhiều tuyến đường trong hai ngày 24-25/6

HHTO - Công an thành phố Hà Nội vừa công bố phương án phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, nhiều tuyến đường trọng điểm tại khu vực phía Tây Thủ đô sẽ bị hạn chế phương tiện trong các ngày 24-25/6.

Nhiều khung giờ hạn chế phương tiện trên các tuyến đường trọng điểm

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Để phục vụ công tác tổ chức sự kiện, Công an thành phố Hà Nội sẽ thực hiện phương án phân luồng, hạn chế giao thông trong các khung giờ từ 7h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h vào các ngày 24 và 25/6/2026.

Các phương tiện bị tạm cấm lưu thông gồm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, phương tiện của lực lượng Công an, Quân đội và các loại xe ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Những tuyến đường bị hạn chế lưu thông

Bên cạnh các phương tiện bị tạm cấm, nhiều loại phương tiện khác cũng sẽ bị hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường trọng điểm quanh khu vực tổ chức đại hội.

Các tuyến đường nằm trong diện điều tiết giao thông gồm Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và chiều ngược lại) và đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Các khu vực này được dự báo sẽ có mật độ phương tiện tăng cao trong thời gian diễn ra đại hội, do đó người dân cần chủ động theo dõi thông tin và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Hướng dẫn các tuyến đường thay thế

Nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực phía Tây Hà Nội, Công an thành phố cũng đưa ra phương án tổ chức giao thông thay thế cho các phương tiện liên tỉnh.

Đối với phương tiện từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, có thể lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 18 rồi tiếp tục di chuyển đến địa phương cần đến.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc được khuyến nghị đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Đỗ Mười, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, Phúc La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn và Quốc lộ 6.

Trong khi đó, các phương tiện từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long có thể lựa chọn lộ trình Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Quốc lộ 32, Tỉnh lộ 70 để kết nối với Đại lộ Thăng Long và di chuyển theo chiều ngược lại.

Chủ động điều chỉnh lộ trình để tránh ùn tắc

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Trong trường hợp gặp đoàn xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần nhanh chóng giảm tốc độ, chuyển hướng vào các tuyến đường ngang hoặc nút giao gần nhất theo hướng dẫn để nhường đường.

Đối với các tuyến đường và phương tiện không thuộc phạm vi điều chỉnh của kế hoạch phân luồng lần này, việc tổ chức giao thông vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành của UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền.