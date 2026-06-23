Được hỏi Ronaldo hay Messi giỏi hơn, Mbappé trả lời tinh tế "xứng đáng 10 điểm"

HHTO - Thủ quân đội tuyển Pháp Kylian Mbappé đã có phản hồi tinh tế khi được phóng viên hỏi về các siêu sao tham gia Vòng Chung kết World Cup 2026, trong đó có Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Trước những chủ đề cạnh tranh giữa dàn cầu thủ siêu sao tại Vòng Chung kết World Cup 2026, thủ quân đội tuyển Pháp Kylian Mbappé đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn và khiêm tốn. Tiền đạo 27 tuổi đang thuộc biên chế CLB Real Madrid đã gạt bỏ mọi sự so sánh cá nhân để khẳng định vị thế độc tôn của hai người đàn anh đại thụ trong làng bóng đá thế giới - Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Trong một phỏng vấn gần đây, khi được phóng viên yêu cầu đánh giá về những ngôi sao hàng đầu tại giải đấu World Cup năm nay, đặc biệt nhắc đến Messi lẫn Ronaldo để Mbappé đặt lên bàn cân, anh chàng đã phản hồi tinh tế rằng: "Messi là cầu thủ xuất sắc nhất, cùng với Cristiano, điều đó quá rõ ràng rồi. Những thứ còn lại chỉ là tranh luận của truyền thông thôi. Messi đã chứng minh những gì tất cả chúng ta đều thấy, đó là chủ đề cho mọi người bàn tán. Cũng tốt thôi, nhưng nó không nằm trong tâm trí tôi".

Messi và Ronaldo luôn được truyền thông đặt ở thế đối đầu.

Đáng chú ý, khi được hỏi về khả năng duy trì sự nghiệp đỉnh cao lâu dài như hai người đàn anh cho đến những năm gần 40 tuổi, tuyển thủ sinh năm 1998 đã dí dỏm đáp: "Tôi sẽ không còn ở đây khi bước sang tuổi 40 đâu. Người ta sẽ tống khứ tôi đi trước lúc đó mất. Tôi không lập kế hoạch cho tương lai xa, tôi chỉ nghĩ về hiện tại và tận hưởng kỳ World Cup này thôi".

Bên cạnh những chia sẻ về Messi và Ronaldo, cuộc họp báo cũng xoay quanh các mục tiêu cá nhân của siêu sao người Pháp, bao gồm cuộc đua Chiếc giày vàng và cơ hội xô đổ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, Mbappé khẳng định mục tiêu tối thượng của anh là đưa đội tuyển tiến sâu và giành được chức vô địch.

Mbappé lập nhiều kỷ lục khi tham gia World Cup 2026.

Trở lại trong kỳ World Cup thứ 3 của sự nghiệp, Mbappé được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp lên bục vinh quang, nhất là sau khi dừng chân ở ngôi Á quân mùa giải 2022. Chỉ mới trong vòng bảng này, anh chàng đã lập nhiều kỷ lục ấn tượng, bao gồm danh hiệu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Pháp (58 bàn), đồng thời là cầu thủ trẻ nhất của quốc gia này chạm mốc 100 trận đấu trong màu áo tuyển.