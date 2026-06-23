TP.HCM: Ra quân Ngày cao điểm 20 năm Hành quân xanh - Dấu ấn tình nguyện

Vừa qua, tại Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 20 năm 2026 đã tổ chức Ngày hoạt động cao điểm với chủ đề “20 năm Hành quân xanh - Dấu ấn tình nguyện, vì Nhân dân phục vụ”.

Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã phát động Ngày hoạt động cao điểm, đồng thời trao tặng các công trình thanh niên, quà hỗ trợ đoàn viên lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn và ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị hỗ trợ chiến dịch.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao quà cho đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng công trình tuyến đường đèn năng lượng Mặt Trời, công trình “20 năm Hành quân xanh - Dấu chân tri ân” và công trình trao tặng 15 bình chữa cháy nhằm góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cộng đồng và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng địa phương.

Ban Tổ chức đã trao tặng công trình tuyến đường đèn năng lượng Mặt Trời, công trình “20 năm Hành quân xanh - Dấu chân tri ân”.

Ngay sau Lễ phát động, các đội hình chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn phường Vĩnh Tân và phường Tân Khánh. Từ những phần việc chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc, khánh thành tuyến đường đèn năng lượng Mặt Trời đến các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho thanh niên công nhân đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thành phố.

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM cùng Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Chèo (ngụ phường Vĩnh Tân).

Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn tham gia chỉnh trang, cải tạo khu vực mộ Đại tá Trần Công An và tổ chức bữa cơm “quân - dân” tại địa phương. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân, tiếp tục tô đậm hình ảnh người chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh luôn gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

Các chiến sĩ còn tham gia quét dọn đường, cải tạo khu vực mộ Đại tá Trần Công An.

Ngày hoạt động cao điểm là dịp để tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh, lan tỏa tinh thần xung kích, nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.