Trước ồn ào đến mức phải xin lỗi, Đồng Ánh Quỳnh từng vướng vào tranh cãi nào?

HHTO - Không ít lần vướng vào các tranh cãi và ồn ào khiến Đồng Ánh Quỳnh mất điểm trong mắt "người qua đường".

Ngày 1/5, cái tên Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ lên top Thịnh hành của nền tảng Threads khi cô phải xin lỗi vì đã tiết lộ ngày tổ chức fancon của ca sĩ Bùi Lan Hương với một nhóm fan của mình trong khi chính chủ còn chưa công bố chính thức. Đồng Ánh Quỳnh cũng phủ nhận một số thông tin thất thiệt liên quan đến việc đưa thẻ hỗ trợ nghệ sĩ cho fan của cô vào hậu trường fancon này.

Đây không phải lần đầu Đồng Ánh Quỳnh vướng vào tranh cãi, cho dù cô chưa phải là cái tên nổi bật trong cả hai lĩnh vực người mẫu lẫn diễn viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồng Ánh Quỳnh và diễn viên Kim Tuyến công khai mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại phàn nàn Đồng Ánh Quỳnh thiếu quan tâm đến đối phương, có cử chỉ tình cảm với sao nữ khác dù đang trong mối quan hệ với đàn chị Kim Tuyến.

Chuyện đời tư ồn ào nhưng sự nghiệp của Đồng Ánh Quỳnh lại khá trầm lắng. Phim Thanh Sói có Đồng Ánh Quỳnh là nữ chính doanh thu lẹt đẹt, đạo diễn Ngô Thanh Vân từng chia sẻ “thấy hổ thẹn với nhà đầu tư”, tuyên bố nghỉ làm phim một thời gian.

Khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện trong MV Dance Đậm Đà của Tóc Tiên nhưng tiếc rằng lượt view cũng không được như ý. Cô bắt tay với Cara để tung ra ca khúc Như Đàn Ông thì màn thử sức của hai chị đẹp cũng nhận về kết quả đáng buồn, sau một năm mà chưa đầy 200.000 lượt xem. Đồng Ánh Quỳnh góp mặt trong MV Director của Minh Hằng - ca khúc được Minh Hằng đầu tư mạnh - nhưng lượt xem cũng không tương xứng.

Muốn có chỗ đứng vững chắc trong showbiz, sau những ồn ào vừa qua, giờ đây Đồng Ánh Quỳnh sẽ cần nỗ lực gấp bội để chứng minh mình có thể gây chú ý bởi năng lực và những sản phẩm nghệ thuật chất lượng.