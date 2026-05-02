Phim VTV dạo này lạ lắm: Nữ chính khó ưa, thử thách lòng kiên nhẫn của khán giả

Có lẽ thời của những nữ chính tốt tính, lạc quan hướng thiện đã qua khi phim giờ vàng VTV lúc này lại chuyển sang những cô gái có vấn đề về tính cách, khiến khán giả càng xem càng bực mình. Điển hình như Thương trong Bước Chân Vào Đời nhà nghèo nhưng lại lụy tình, mải khóc lóc tiếc cho mối tình đầu hơn là tập trung làm việc kiếm tiền. Đã vậy, Thương còn thuộc kiểu người ái kỷ, gặp bất kỳ chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh chứ không bao giờ nghĩ rằng chính cô có vấn đề.

Trong khi khán giả sốt ruột chờ mãi chưa thấy Thương có dấu hiệu thay đổi tích cực thì lại đến nữ chính Vi Minh của Lời Hứa Đầu Tiên gây bức xúc. Vi Minh là cô gái dân tộc Tày, sống ở miền núi nhưng luôn khao khát đổi đời thật nhanh, có cuộc sống giàu sang dưới thành phố lớn. Dựa vào nhan sắc trời cho, Vi Minh tham gia cuộc thi Hoa Hậu Vì Cộng Đồng và giành vương miện.

Nhưng cô còn đặt mục tiêu đi thi nhan sắc quốc tế nên phải quay về quê nhà để thực hiện dự án nhân ái. Bề ngoài tỏ ra thân thiện dễ thương bao nhiêu, tính cách thực của Vi Minh lại khiến người ta nhăn mặt bấy nhiêu. Ngoài miệng khẳng định khát khao mang văn hóa bản làng ra thế giới, yêu quê hương nhưng Vi Minh lại nhận mình là người thành phố, không phải con gái Tày và ghét cay đắng trang trại mà bố mình gây dựng. Cần có dự án cộng đồng nhưng Vi Minh lại ngại bắt đầu mọi thứ mà muốn đi đường tắt, đòi mượn luôn chiến dịch thiện nguyện của người khác.

Những toan tính của Vi Minh tất nhiên không thể qua mắt được những người xung quanh cô, khi ai cũng hiểu cô chỉ muốn lợi dụng người thân để đánh bóng tên tuổi, có được danh lợi. Còn khán giả thì tự hỏi không hiểu sao biên kịch Lời Hứa Đầu Tiên lại chọn một cô gái háo danh, ích kỷ như Vi Minh làm nữ chính. Có lẽ sẽ có một "cú twist" khiến Vi Minh thay đổi nhưng không biết liệu khán giả có đủ kiên nhẫn để dõi theo phim tới khi đó.