Lisa đón sinh nhật bên bờ biển: Đẹp tựa nữ thần, lập thành tích mới ở tuổi 29

Thu Trang
HHTO - Bộ ảnh đón sinh nhật mới được đăng tải trên Instagram của Lisa nhanh chóng "gây bão" với visual được ví như nữ thần được tạo bởi A.I. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, nữ idol còn khiến fan "nở mũi" khi trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên có show diễn cố định tại Las Vegas ở tuổi 29.

Mới đây, Lisa khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng tải bộ ảnh đón sinh nhật tại bãi biển trên trang Instagram cá nhân. Không cần concept cầu kỳ, loạt khoảnh khắc ghi lại dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, nền biển lấp lánh cùng outfit tông nude đính đá tinh xảo vẫn đủ giúp nữ idol ghi điểm tuyệt đối.

Bên cạnh đó, nhan sắc trong trẻo cùng vóc dáng quyến rũ khiến nhiều cư dân mạng ví von đây như một khung hình "đẹp tựa AI ngoài đời thực.

658837540-1561358238884875-2283593080138893701-n.jpg
657683271-1472980470868761-300631826175616223-n.jpg
Chỉ sau 5 giờ đăng tải, bộ ảnh của Lisa đã nhanh chóng thu về hơn 4,1 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận, cho thấy sức hút "không phải dạng vừa" của nữ thần tượng.
657563354-1561358562218176-5682404223755804487-n.jpg
657416937-1561358315551534-8508583552770426723-n.jpg
Vóc dáng chuẩn chỉnh của Lisa trong bộ ảnh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, với tỷ lệ cơ thể cân đối, đường nét thanh thoát và thần thái tự tin.
659726600-1561358392218193-5899447987383986185-n.jpg
Nụ cười tươi tắn của Lisa làm nổi bật vẻ trẻ trung ở tuổi 29.
661376586-1561358675551498-5749369032067181174-n.jpg
659198967-1472980370868771-4867660917236797196-n.jpg
Ở những khung hình khác, em út BLACKPINK ghi điểm với concept "nữ thần biển đêm" khi ngồi giữa bãi cát, xung quanh là ánh nến lung linh cùng backdrop bóng bay tông vàng - trắng.

Trong những khoảnh khắc được nữ ca sĩ đăng tải, Lisa còn mang đến hình ảnh sinh nhật ấm cúng nhưng không kém phần "lầy lội" bên hội bạn thân. Trong một bức ảnh, cô xuất hiện ở vị trí trung tâm, tay cầm bánh kem, xung quanh là bạn bè đồng loạt đeo mặt nạ in hình Lisa với loạt biểu cảm hài hước.

658140858-1472981377535337-2088064369249856759-n.jpg
657364649-1561359128884786-3262059231658443780-n.jpg
Giọng ca Dream còn gây cười khi tự đeo mặt nạ in meme của chính mình, màn "tự troll" này cũng nhanh chóng khiến người xem thích thú.

Ở tuổi 29, Lisa đang có một năm hoạt động "bận không kịp thở" với loạt dấu ấn trải dài nhiều lĩnh vực. Ở mảng âm nhạc, nữ idol chính thức trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên có show diễn cố định (Residency) tại Las Vegas với "Viva La Lisa" vào tháng 11 tới.

Residency là một loạt show diễn cố định tại một địa điểm, thường kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, thay vì đi tour ở nhiều thành phố khác nhau. Các nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Celine Dion, Adele, Lady Gaga, Bruno Mars... hay gần đây là Katy Perry, Gaga, Usher đều có residency ở Las Vegas. Việc Lisa có residency tại đây khẳng định đẳng cấp toàn cầu, vì không phải nghệ sĩ nào cũng được mời làm show tại The Colosseum.

661093787-1561389202215112-5011461342610979915-n.jpg

Về thời trang, Lisa tiếp tục giữ phong độ khi vừa là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn, vừa trực tiếp tham gia thiết kế trong các dự án hợp tác như với Kith. Ở lĩnh vực phim ảnh, sau lần đầu chạm ngõ với The White Lotus, em út BLACKPINK tiếp tục mở rộng hoạt động diễn xuất với các dự án mới của Netflix.

660540103-1561358792218153-5814924722408567718-n.jpg
Ở tuổi 29, Lisa không chỉ giữ được sức hút mà còn đang mở rộng "địa bàn hoạt động" trải dài khắp các lĩnh vực.
z7659618683244-932b64f9508b272556889d38a2a37145.jpg
