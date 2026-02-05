Không khí lạnh sắp gây rét đậm: Hà Nội mưa gió nhiều nhất vào thời điểm nào?

HHTO - Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, dự báo vào cuối tuần này, khiến nhiều tỉnh thành rét đậm. Đợt lạnh này không những không khô hanh mà còn có mưa. Dự báo ở Thủ đô Hà Nội có khả năng mưa nhiều nhất và gió mạnh nhất vào thời điểm nào?

Hà Nội đang nồm ẩm, một số nơi có mưa phùn kiểu “quá mù ra mưa”, nhiều người có cơ địa nhạy cảm đã thấy nhức đầu, nhức khớp. Vì vậy, mặc dù nhiệt độ tăng và trời ấm lên, nhất là vào buổi trưa và chiều, nhưng đây vẫn là kiểu thời tiết không dễ chịu với số đông.

Chiều nay, 5/2, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên mức trên dưới 25oC, đã là mát. Cả ngày mai, 6/2, trời ấm hơn và ẩm hơn một chút so với hôm nay (tính theo các thời điểm tương ứng), để rồi sau đó không khí lạnh sẽ về.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 5/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc trong ngày 7/2 và đến khoảng đêm 7/2, rạng sáng 8/2 thì không khí lạnh về đến Hà Nội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội giảm mạnh trong ngày 8/2, có thể xuống mức rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15oC). Nhưng dù gì thì mức đó vẫn không bằng các đợt rét mà Hà Nội đã có trong tháng 1, nên rét không phải là vấn đề chính trong đợt này.

Đáng chú ý hơn cả là mưa đi kèm không khí lạnh. Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội có thể bắt đầu mưa từ đêm 7/2, và khả năng mưa cao nhất, mưa nhiều nhất là vào sáng 8/2 (Chủ Nhật tới). Ngày 9/2 cũng có thể còn mưa rải rác, nhưng giảm.

Mô hình ECMWF của châu Âu dự báo mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc sáng 8/2 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Mưa càng gây cảm giác rét mướt, và mặc dù chủ yếu là mưa nhỏ, nếu tính theo lượng mưa, nhưng vừa mưa vừa rét, lại còn gió (sáng 8/2) thì thật sự là phiền. Vì vậy, người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch phù hợp, nếu ra ngoài nên giữ ấm đường hô hấp, nên có đồ che mưa, và tốt nhất là có áo khoác chống gió, chống nước.