Hailey Bieber bị "fan cuồng" đe dọa, đành phải gọi điện cầu cứu Selena Gomez

HHT - Hailey Bieber gọi cho Selena Gomez và cho biết cô nhận được rất nhiều lời đe dọa đến tính mạng. Ngay sau đó, ban gái cũ của Justin Bieber đã đăng Instagram Story bày tỏ mong muốn cư dân mạng ngừng công kích Hailey.

Những ngày gần đây, drama giữa Selena Gomez và Hailey Bieber diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi bà xã Justin Bieber nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa tính mạng. Quá hoảng sợ, Hailey Bieber quyết định liên lạc chủ nhân hit Lose You To Love Me để tìm biện pháp chấm dứt "cuộc chiến" vô hình này.

Để giúp Hailey, Selena Gomez đăng một tin nhắn trên Instagram Story của mình, tiết lộ rằng Hailey đã gọi cho cô. Trong cuộc trò chuyện của họ, Hailey chia sẻ rằng bị nhiều cư dân mạng đe dọa tính mạng bởi họ cho rằng Hailey là một cô gái xấu tính và không đối xử tử tế với Selena.

“Hailey Bieber đã liên hệ với tôi và cho tôi biết rằng cô ấy nhận được những lời đe dọa tính mạng vô cùng tiêu cực. Đây không phải là những điều tôi ủng hộ! Không ai đáng phải trải qua sự ghét bỏ hoặc bắt nạt. Tôi luôn ủng hộ lòng tốt và thực sự muốn tất cả điều này dừng lại ♥️” - Selena Gomez bảo vệ Hailey Bieber trên trang cá nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Selena cố gắng thuyết phục người hâm mộ ngừng chỉ trích Hailey. Vào ngày 6/3, nữ ca sĩ cảm ơn sự ủng hộ của khán giả trên TikTok nhưng nói thêm: “Làm ơn, hãy tử tế hơn và quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người khác. Trái tim tôi nặng trĩu, và tôi chỉ muốn điều tốt cho mọi người".

Về phần Hailey Bieber, cô từng cho biết sự căm ghét mà bản thân nhận được đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt là "khi mọi thứ có thể trở nên thực sự đen tối, và bạn có thể bắt đầu có những suy nghĩ, chẳng hạn như bản thân không xứng đáng" trong cuộc phỏng vấn Hailey's Call Her Daddy.