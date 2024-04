Hậu phát ngôn gây tranh cãi, Billie Eilish đăng story chế độ "bạn thân" đầy ẩn ý

HHT - Nhiều người mừng hụt khi thấy mình nằm trong danh sách "bạn thân" của Billie Eilish trên Instagram Story.

Sáng ngày 4/4 (giờ địa phương), nhiều người phát hiện Billie Eilish đã thêm họ vào danh sách "bạn thân" (close friend) của cô nàng trên Instagram. "Bạn thân" là tính năng cho phép người dùng giới hạn đối tượng được xem story mà họ chia sẻ trên nền tảng này. Cứ ngỡ mình được trở thành bạn thân với thần tượng, người hâm mộ ngã ngửa khi biết rằng tất cả 111 triệu người theo dõi của Billie đều được thêm vào danh sách "bạn thân" này.

Nữ ca sĩ đã đăng tải một bức ảnh có độ phân giải thấp, trong đó có một bàn tay được chụp trước bầu trời đêm.

Theo đó, chế độ "bạn thân" cho phép người dùng thêm tất cả người theo dõi vào danh sách "bạn thân". Việc này sẽ giúp bài đăng story của nghệ sĩ hiển thị nổi bật trên ứng dụng của người theo dõi, đồng thời tạo ra sự tò mò và hứng thú cho những người khác. Sau khi đăng tải story trên, tài khoản Instagram của Billie nhanh chóng tăng thêm 4 triệu lượt theo dõi.

Nhiều người cho rằng đây là một phần trong chiến dịch marketing của nữ ca sĩ. Giọng ca Gen Z được cho sẽ sớm phát hành sản phẩm âm nhạc mới vào thời gian tới.

Trước đó, Billie đã lên tiếng chỉ trích việc các nghệ sĩ lớn phát hành nhiều phiên bản đĩa than để gia tăng doanh số nhưng gây tổn hại tới môi trường. Điều này khiến cô nàng nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ người hâm mộ của Taylor Swift. Nguyên nhân là do ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng với việc phát hành nhiều phiên bản đĩa than cho album. Ngoài ra, Taylor Swift cũng là nghệ sĩ dẫn đầu về doanh số đĩa than bán ra toàn cầu trong nhiều năm qua.

Trước những chỉ trích, giọng ca What Was I Made For? đã lên tiếng: "Sẽ thật tuyệt nếu mọi người ngừng nhét chữ vào mồm tôi và thực sự đọc những gì mà tôi đã nói. Tôi không ám chỉ cá nhân ai cả, tôi đang nói về vấn nạn chung trong ngành giải trí này, có rất nhiều nghệ sĩ đã phát hành nhiều phiên bản album, trong đó có cả tôi".