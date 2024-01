Hết rét đậm rét hại, thời tiết miền Bắc thay đổi hẳn từ giờ đến Tết ông Công ông Táo

HHT - Sau hơn một tuần rét đậm rét hại, thời tiết miền Bắc bắt đầu có sự thay đổi đáng kể từ đầu tuần này đến ngày Tết ông Công ông Táo (thứ Sáu, 2/2). Vậy ở miền Bắc và Hà Nội, mấy ngày tới thời tiết có ấm lên nhiều không?

Ngày 29/1, phần lớn miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn rét đậm, một số nơi vẫn còn rét hại, chủ yếu ở miền núi. Nhưng ngay cả tình trạng rét đậm cũng sắp qua.

Trong ngày 29/1, một số tỉnh thành ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, đánh dấu thời điểm thời tiết bắt đầu thay đổi đáng kể, gió thay đổi giữa Đông Bắc - Tây Bắc chứ không hoàn toàn là gió Đông Bắc rét như những ngày trước đó.

Từ ngày 30/1, ở nhiều tỉnh thành Bắc Bộ như thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên… bắt đầu có gió Đông - Đông Nam. Với việc trời chuyển gió, độ ẩm ở những tỉnh thành này cũng tăng lên, vào buổi tối và sáng sớm, độ ẩm có thể lên đến hơn 90%, trưa và chiều là hơn 70% đến hơn 80%.

Đáng chú ý nhất là sự thay đổi về nhiệt độ. Ngay từ thứ Ba, 30/1, nhiệt độ ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc bắt đầu tăng, sáng sớm và đêm vẫn rét nhưng không rét đậm, trưa và chiều thì nhiệt độ tăng khá nhiều, lên đến hơn 20oC.

Xu hướng tăng nhiệt độ này vẫn tiếp diễn trong những ngày sau đó, mỗi ngày có thể tăng 2 - 3oC, trong ngày nhiều lúc có nắng.

Đến ngày Tết ông Công ông Táo (thứ Sáu, 2/2 dương lịch), Hà Nội và các tỉnh thành lân cận ở miền Bắc đều có thời tiết ban ngày khá ấm áp, nhiệt độ thực ngoài trời lên đến 25 - 28oC. Ban đêm và sáng sớm thì trời vẫn rét nhưng không rét đậm rét hại, nhiệt độ Hà Nội ở mức 19 - 20oC, các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn thì nhiệt độ trên dưới 16oC.

Sau ngày 2/2, có thể sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc nữa khiến nhiệt độ miền Bắc giảm, tuy nhiên hiện tại các trang khí tượng lớn đang có những dự báo khá khác nhau và độ chắc chắn chưa cao.