Màu tóc tím khói thần thánh của Rosé (BLACKPINK) lại khiến một nữ idol chịu không nổi

Từ khi Rosé (BLACKPINK) xuất hiện với màu tóc tím khói huyền ảo trong MV How You Like That, ai cũng công nhận đây mới là “chân ái” giúp Rosé xinh đẹp hơn bao giờ hết. Có một điều thú vị là trước Rosé, cũng có nhiều nữ idol từng thử thách nhan sắc với màu tím khói, có người cũng được khen ngợi hết lời nhưng có người lại tự thấy màu này xấu đến độ không dám soi gương.

Ai cũng khen Rosé xinh hơn với màu tóc tím

Đó chính là Irene (Red Velvet). Quay ngược thời gian về năm 2016, Red Velvet quảng bá ca khúc Russian Roulette và Irene gây trầm trồ với màu tím khói, nhìn mơ màng như một nàng công chúa. Thậm chí khoảnh khắc kết màn của Irene với ca khúc này còn được xem là cú đột phá được khán giả cực kỳ yêu thích, giúp tên tuổi Irene thăng hạng đáng kể.

Khoảnh khắc kết màn đình đám của Irene hồi năm 2016

Thế nhưng, trong một buổi phỏng vấn gần đây để quảng bá cho nhóm nhỏ với Seulgi, Irene đã thú nhận rằng vào thời điểm đó, cô không hề biết khoảnh khắc kết màn của mình lại được yêu thích đến thế. Đặc biệt nhất là Irene cực kỳ ghét màu tóc tím của mình. Sau khi nhuộm màu này, Irene thậm chí còn không muốn nhìn vào gương.

Irene từng rất ghét màu tóc tím của mình

Thường thì phòng tập vũ đạo sẽ có gương để các ca sĩ nhìn vào và điều chỉnh động tác cho đúng nhưng Irene nhất quyết quay đi. Bởi cô không thể chịu được khi thấy mình với màu tóc mới, đơn giản chỉ vì cô rất ghét màu này. Seulgi cũng thừa nhận rằng suốt thời gian để tóc tím, Irene thường xuyên thở ngắn than dài, thỉnh thoảng lại hét toáng lên vì chán nản.

Khi biết chuyện này, cư dân mạng ngạc nhiên hết sức vì màu tím vẫn được xem là một trong những màu tóc nhuộm đẹp nhất của Irene, đâu có ngờ chính chủ lại ghét bỏ nỏ đến vậy.

Trí Anh