“Nhạc sĩ ma” trong album “folklore” đang gây bão của Taylor Swift thật ra là ai?

Người ấy là ai, ai, ai?

William Bowery được ghi là đồng nhạc sĩ của hai bài hát betty và exile thuộc album folklore của Taylor Swift . Các Swifties đã nhanh chóng "trổ tài Conan" và phát hiện ra rằng nhạc sĩ này... không hề tồn tại!

Họ nghĩ William Bowery chỉ là một bí danh, và điều này càng có cơ sở khi Taylor cũng từng dùng bí danh Nils Sjoberg để sáng tác This Is What You Came For cùng tình cũ Calvin Harris. Vào thời điểm 2016, sự việc này từng gây xôn xao trong cộng đồng yêu nhạc.

Các fan đã nhanh chóng khoanh vùng, đoán rằng William Bowery chính là Joe Alwyn - bạn trai của Taylor. Lập luận của fan đó là vào tháng 10/ 2016, Taylor từng bị bắt gặp đi cùng Joe tại khách sạn Bowery.

Còn William là tên... ông cố của Joe, ông là một nhạc sĩ, thầy giáo âm nhạc. Và thế là "bùm", cái tên William Bowery ra đời nhằm nhớ về kỷ niệm của cả hai, đồng thời tri ân đến người ông của dòng họ Alwyn.

Hiện phía Taylor vẫn chưa có phản hồi nào liên quan đến "nhạc sĩ ma" này. Nếu đúng thật Joe là nhân vật bí ẩn kia, hóa ra anh chàng bạn trai diễn viên của Taylor đa tài hơn nhiều người vẫn tưởng.

