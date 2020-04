Selena Gomez trích lợi nhuận để giúp đỡ ngành âm nhạc thế giới vượt qua đại dịch COVID-19

Trong tình hình đại dịch COVID-19 không chỉ đe dọa tính mạng con người mà còn khiến nền kinh tế bị trì trệ, nhiều ngành nghề bị suy thoái. Nền công nghiệp âm nhạc cũng không nằm ngoài tác động này. Nhiều tour diễn và sự kiện âm nhạc đã bị hủy, các ca khúc mới bị dời ngày ra mắt không thời hạn... khiến nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, nhân viên các công ty âm nhạc lao đao.

Nhiều tour diễn và show âm nhạc lớn đã bị hoãn vô thời hạn trên toàn thế giới.



Hãng đĩa Universal Music Group đã phát động chương trình từ thiện All Together Now: Stay Connected để trợ giúp những ai đang làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động nặng nề. Nhiều nghệ sĩ đã thông qua chương trình này để đóng góp tài chính vào 2 quỹ Relief Fund của MusiCares và Help Musicians UK. Các công ty lớn chung sức xây dựng các quỹ có thể kể đến như: Universal Music Group, Warner Music Group, Amazon Music, Pandora / Sirius XM, Spotify, TIDAL và YouTube Music.



OneRepublic tiên phong đóng góp lợi nhuận vào các quỹ phòng chống dịch COVID-19

Selena Gomez và OneRepublic là những cái tên tiên phong trong chiến dịch phòng chống đại dịch COVID-19. Cụ thể, ban nhạc OneRepublic và hãng Interscope sẽ chuyển phần lợi nhuận từ lượng streaming ca khúc mới Better Days tới MusiCares từ nay cho đến tháng 9/2020. Còn Selena Gomez và Bravado quyên góp số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm liên quan tới ca khúc Dance Again của nữ ca sĩ. Trước đó, Selena Gomez cũng tuyên bố sẽ tài trợ vật dụng cần thiết như khẩu trang, máy thở cho bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles, Mỹ.

Selena Gomez hy vọng hành động của mình sẽ giúp đỡ được những ai đang chịu tác động bởi bệnh dịch nguy hiểm này.

