Bạn muốn nói chuyện thu hút như Tổng thống Trump? Đây là 5 từ ông hay dùng nhất năm 2020

Tổng thống Trump luôn dùng từ ngữ để tạo ra những thông điệp có sức ảnh hưởng rất lớn, đến rất nhiều người. Vốn là một doanh nhân trước khi trở thành Tổng thống, ông chẳng xa lạ gì với nghệ thuật “dùng lời nói để tác động”.

Tất nhiên, cách dùng từ mạnh của ông không phải dễ “lọt tai” đối với một số người, nhưng rõ ràng là nó khiến người ta không thể không chú ý. Nếu bạn muốn có những bài nói, bài viết ấn tượng như Tổng thống Trump, hãy nhớ 5 từ mà ông hay dùng nhất trong năm 2020 đầy kịch tính này nhé:

Những lời nói của Tổng thống Trump thu hút được rất nhiều người. Ảnh: Evan Vucci/ AP.

Winning (chiến thắng)

Nghe đã thấy hấp dẫn vì ai mà chẳng thích thắng. Tổng thống Trump từng nói: Work hard, be smart and always remember, winning takes care of everything! (Hãy chăm chỉ, thông minh và luôn nhớ rằng, chiến thắng sẽ giải quyết mọi thứ!).

Weak (yếu đuối)

Weak là một từ rất rõ ràng, đơn giản để nói tiêu cực về điều gì đó. Tổng thống Trump nói: If you're weak - which some people would like you to be - if you're really, really pathetically weak, the country's going to be overrun (Nếu bạn yếu đuối - mà một số người muốn bạn như thế đấy - nếu bạn cực yếu đuối, thì đất nước sẽ bị làm hỏng hết).

Chính Tổng thống Trump đã nói rằng ông rất hay thắng và hầu như không bao giờ thua. Ảnh: WSJ.

Loser (kẻ thua cuộc)

Tổng thống Trump rất hay dùng từ này, đúng là một từ mạnh để gọi những người có lẽ là… weak? Tổng thống Trump nói: There are people - I categorize them as life's losers - who get their sense of accomplishment and achievement from trying to stop others (Có những người - tôi coi họ là những kẻ thua cuộc - lại có cảm giác thành công từ việc cố ngăn chặn người khác).

Smart (thông minh)

Đây là một từ rất phổ biến và nghe cũng rất hay. Tổng thống Trump nói: I was a great student at the best college in the country. You know? I want to let people know. I'm a smart guy (Tôi đã là một sinh viên giỏi ở trường đại học tốt nhất đất nước. Các bạn biết không? Tôi muốn cho mọi người biết. Tôi là một người thông minh).

Tổng thống Trump không bao giờ ngại gọi người khác là "loser". Ảnh: Realmofdarkness.

Tough (cứng rắn, mạnh mẽ)

Từ này trong nhiều trường hợp có thể tạo ấn tượng mạnh hơn từ strong. Tổng thống Trump nói: When somebody challenges you, fight back. Be brutal, be tough (Khi có ai thách thức bạn, hãy chiến đấu chống lại. Hãy dữ dằn, hãy cứng rắn).

Ngoài ra, một số từ mà Tổng thống Trump hay dùng nữa là: Dangerous (nguy hiểm), Amazing (tuyệt vời), Tremendous (dữ dội, rất lớn), Terrific (xuất sắc, tuyệt vời), Classy (ưu tú, xuất sắc, đẳng cấp)…

Tổng thống Trump hay dùng những tính từ mạnh. Ảnh: YouTube.

Bạn có thể thấy là Tổng thống Trump thường thích dùng nhiều tính từ mạnh ở nhiều cấp độ. Có lẽ đó chính là điều khiến những lời ông nói có tác động lớn với nhiều người? Vậy nếu muốn trở nên ấn tượng như Tổng thống Trump, bạn có thể học theo cách dùng từ của ông nhé.

