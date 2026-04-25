Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Cẩm nang teen

Google News

Hiệu ứng Perfect Couple: Hình mẫu "cặp đôi hoàn hảo" có tồn tại thật không?

Mai Lâm - Ảnh mang tính minh họa
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khi hai cá nhân đến với nhau tạo thành một cặp đôi hoàn hảo, hẳn họ sẽ được người đời ngưỡng mộ, nhưng cũng được khuyến mãi thêm những kỳ vọng và áp lực để duy trì hình ảnh perfect couple.

Trong mắt xã hội, một cặp đôi được coi là hoàn hảo thường sẽ có tất cả mọi thứ: Một mối quan hệ gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công, lối sống chuẩn mực, tài sản đáng ghen tị. Tuy nhiên, thực tế đằng sau vẻ bề ngoài hoàn hảo ấy (nếu nó có thật) là một lượng áp lực đáng kể, yêu cầu cả hai phải liên tục duy trì hình ảnh hoàn hảo được chiếu lên họ.

trieu-le-dinh-0835.jpg

Áp lực duy trì sự hoàn hảo có thể gây căng thẳng cho chính mối quan hệ. Cứ tưởng tượng một cặp đôi yêu nhau, nhưng không chỉ là yêu đương giận hờn giữa hai người, mà còn phải cân bằng giữa việc giải quyết các vấn đề bên trong và tỏ ra không có vấn đề gì với bên ngoài. Đó thực sự là một lời nguyền đi kèm theo sự ngưỡng mộ. Liên tục cố gắng "yêu nhau" theo kỳ vọng của công chúng, hẳn sẽ có lúc phải đặt ra câu hỏi: "Chúng ta hoàn hảo nhưng chúng ta có yêu nhau thật không?".

photo1686875383925-1686875384219445460820.jpg

Khi một trong hai cảm thấy có điều gì đó xa rời bản chất thật của mình, người đó sẽ phải đối mặt với một bên là sự thật và một bên là những ràng buộc vô hình. Họ có thể vì quá căng thẳng và lo lắng, mà tự thúc ép bản thân phải tiếp tục đáp ứng những tiêu chuẩn mà cả họ lẫn công chúng từng cùng nhau xây dựng. Hoặc ngược lại, họ cũng có thể vì quá mệt mỏi mà tháo bỏ những hình ảnh hoàn hảo, lúc này sẽ phải đối diện với sự thất vọng và nỗi sợ bị phán xét từ người khác.

lo-clip-trieu-le-dinh-va-phung-thieu-phong-tai-hop-6.jpg

Hoàn hảo là một khái niệm rất vô chừng, theo đuổi sự hoàn hảo có thể mang đến cho chúng ta động lực để trở nên tốt hơn, nhưng nếu nó làm xói mòn đi những tính chất cốt lõi của tình yêu, thì thôi không hoàn hảo có lẽ sẽ ổn hơn. Tình yêu giữa hai người có thể tồn tại dù không hoàn hảo, nhưng nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu vắng sự chân thành và những cảm xúc thật sự.

Mai Lâm - Ảnh mang tính minh họa
