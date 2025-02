High School Musical giờ mới kể: Con gái Ashley Tisdale nghĩ Zac Efron là bố mình

HHT - Gần đây, “Sharpay Evans” Ashley Tisdale đã kể một chuyện khiến các fan của bộ phim ca nhạc “High School Musical” đình đám một thời cười nghiêng ngả.

Gần đây, khi tham gia một podcast, Ashley Tisdale đã kể một câu chuyện khiến các fan của bộ phim ca nhạc High School Musical đình đám một thời cười nghiêng ngả.

Cụ thể, khi được hỏi liệu cô con gái 3 tuổi của Ashley Tisdale có xem phim nào do mẹ đóng chưa, thì nữ diễn viên trả lời chồng cô đã mở High School Musical xem cùng cô bé. Nhưng do còn quá nhỏ, cô bé 3 tuổi không hiểu chính xác những gì mình đang xem, và cô bé đã tưởng Zac Efron - bạn diễn của mẹ - là… bố mình. Ashley Tisdale đã phì cười và phải giải thích với cô bé rằng “Không, đó không phải là bố đâu. Không phải cứ người có tóc sẫm màu là bố đâu”.

Khi Ashley Tisdale chia sẻ câu chuyện này, nhiều netizen cũng cười và khen ngợi sự dễ thương của cô bé. Họ bình luận rằng trẻ con có góc nhìn riêng và cách chúng kết nối mọi thứ có thể sẽ khiến người lớn thấy thật bất ngờ, đồng thời cũng thật đáng yêu. Một số bình luận cũng hài hước viết rằng hóa ra cô con gái 3 tuổi của Ashley Tisdale cũng giống như họ thời mới xem High School Musical, đều “sốc visual” và “mê mẩn” hotboy bóng rổ Zac Efron.

Trong High School Musical, Ashley Tisdale vào vai Sharpay Evans - nữ sinh nổi tiếng của trường trung học East High, hát hay xinh đẹp nhưng xấu tính. Sharpay ganh đua với nữ chính Gabriella (Vanessa Hudgens), thích Troy Bolton (Zac Efron) nhưng anh chàng hot nhất trường không để ý gì đến cô. Mặc dù là nhân vật “phản diện” nhưng Sharpay Evans được yêu thích không kém tuyến nhân vật “chính diện” bởi cá tính mạnh và gu thời trang nổi bật.

Trong High School Musical, mặc dù Sharpay để mắt đến Troy nhưng ngoài đời thực lại khác. Ashley Tisdale tiết lộ cô chưa bao giờ phải lòng Zac Efron. “Đó là vì tôi đã là bạn với anh ấy trước khi đóng phim”, Ashley nói thêm rằng Zac đối với cô giống như một người em trai vậy. Ashley Tisdale sinh năm 1985, còn Zac Efron sinh năm 1987.

Sau 3 phần High School Musical, nhân vật Sharpay Evans còn có phần phim ngoại truyện riêng mang tên Sharpay’s Fabulous Adventure, vai Sharpay lúc này vẫn do Ashley Tisdale thủ diễn. Trước High School Musical, Ashley Tisdale cũng đã quen mặt với các fan của kênh Disney khi xuất hiện trong The Suite Life of Zack and Cody, và lồng tiếng cho nhân vật Candace trong phim hoạt hình Phineas & Ferb.

Sự xuất hiện của Ashley Tisdale sau một thời gian dài “im thin thít và lặn mất tăm” đã khiến các fan của High School Musical nói chung, đặc biệt là fan của Ashley Tisdale nói riêng hân hoan. Một số hoài niệm “bộ phim tuổi thơ” High School Musical, cho biết họ vẫn thường xem lại và vẫn thấy hay như ngày đầu. Một số lại nuối tiếc khi Ashley Tisdale gần như không còn xuất hiện trên màn ảnh và hy vọng một ngày nào đó nữ thần một thời của họ sẽ trở lại đóng phim.