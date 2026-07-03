Hoàng Hậu Cuối Cùng gặp tranh cãi vì khâu casting, người trong nghề lên tiếng

HHTO - Khâu tuyển chọn diễn viên (casting) cho bộ phim "Hoàng Hậu Cuối Cùng" trở thành đề tài tranh luận khi nhiều ý kiến cho rằng dự án thiếu đi những gương mặt mới.

Bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng đã chính thức công bố dàn diễn viên tham gia, trong đó tâm điểm thuộc về sự trở lại của Tăng Thanh Hà trong vai nữ chính Nam Phương Hoàng hậu. Bên cạnh đó, Ma Ran Đô và Trâm Anh - hai ngôi sao của Tử Chiến Trên Không trước đó cũng được xác nhận lần lượt vào vai Vua Bảo Đại và Lý Lệ Hà. Mặc dù vậy, trên mạng xã hội đang có nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh khâu casting (tuyển chọn diễn viên) trong phim.

Dàn diễn viên phim Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Trên Threads và Facebook, không ít khán giả cho rằng khâu tuyển diễn viên của Hoàng Hậu Cuối Cùng chưa mang đến kết quả như kỳ vọng. Một số ý kiến bày tỏ rằng những cái tên được xác nhận vẫn quen thuộc, chưa thật sự mang đến "làn gió mới" như mức độ hoành tráng của những buổi casting trước đó.

Đặc biệt, Tăng Thanh Hà trở thành đề tài bàn tán trong sự trở lại này, khi một số ý kiến nghi ngờ rằng cô đã được chọn từ đầu, trong khi nhiều ứng cử viên khác phải tham gia nhiều vòng tuyển chọn gắt gao nhưng không đạt kết quả như ý.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh màn trở lại của Tăng Thanh Hà.

Để lý giải cho những tranh cãi trên, một số cái tên trong ngành làm phim đã lên tiếng giải thích. Nhà sản xuất phim Phát Lê cho biết casting mở thường có hai mục đích, gồm thông báo phim đang được triển khai và tìm kiếm những gương mặt mới, tiềm năng. Song, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của một thí sinh khi tham gia thử vai.

"Vì một diễn viên nhìn rất hợp vai khi diễn một mình hoặc trên ảnh, nhưng khi thử chemistry với bạn diễn lại không còn phù hợp. Có những gương mặt rất tiềm năng nhưng lại bận lịch, không thể đến casting mở. Cũng có những người diễn rất tốt, nhưng khi đặt cạnh tổng thể dàn cast thì lại chưa phải mảnh ghép đúng", anh Phát Lê bổ sung.

Ngoài ra, bài viết cũng nhấn mạnh việc ngoài casting mở, những đoàn phim còn có buổi tuyển chọn kín. "Đó là lý do việc diễn viên chính không xuất hiện ở casting mở là chuyện hoàn toàn bình thường. Bạn không thấy Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô hay Trâm Anh ở vòng casting mở không có nghĩa là họ không casting. Với những gương mặt mà đạo diễn hoặc nhà sản xuất đã nhắm đến, họ thường được mời tham gia các buổi casting riêng để có nhiều thời gian làm việc hơn", nhà sản xuất cho biết.

Bài đăng gây chú ý của nhà sản xuất trong ngành.

Được sản xuất và nhào nặn bởi bộ đôi Namcito - Bảo Nhân (đứng sau loạt phim Gái Già Lắm Chiêu), Hoàng Hậu Cuối Cùng thuộc thể loại tâm lý - hư cấu lịch sử, lấy nguồn cảmh ứng từ chuyện tình của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Nội dung phim còn đề cập đến những biến động trong hôn nhân của cả hai, đan xen các tình tiết biến động của xã hội bấy giờ. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.