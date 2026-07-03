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Thỏ Da LAB "đu concert" BIGBANG Hà Nội trên Rolls Royce Phantom lướt đi như bóng ma?

Sam
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HHTO - Là một người thường xuyên "hơn thua" nhan sắc với T.O.P, Thỏ (Da LAB) có thể là một trong những khán giả "cướp line" thay cho phần của cựu thành viên này ở concert BIGBANG tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

"Fan Thuê" của Da LAB hẳn không lạ với những lần hở ra là nhắc đến BIGBANG của nhóm theo cả cách ngưỡng mộ và "cợt nhả", đặc biệt là "chú Thỏ" (Rabbit Run). Thỏ là fan ruột của K-Hiphop, K-Pop với quá khứ không khó để bắt gặp FB Nguyễn Trọng Đức (tên thật của Thỏ) đi bình luận dạo ở các fanpage.

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"Chú Thỏ" từng ghép ảnh mình là thành viên thứ 6 của H.O.T hay ghép một loạt hình thần tượng (trong đó có T.O.P - BIGBANG) để "gào thét" nguyện vọng nhuộm tóc hồng.
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Ngoài lúc "ngả ngớn", "cợt nhả", Thỏ cũng có những bài đăng nghiêm túc về quá trình theo dõi K-Hiphop.
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Từ các thành viên của Da LAB, fan đến chính bản thân "chú Thỏ" cũng không ít lần ví von visual của mình với T.O.P (cựu thành viên BIGBANG): "Đẹp trai như T.O.P à?", "Đẹp hơn T.O.P không?"... Với tần suất nhắc đến T.O.P và BIGBANG quá 10 đầu ngón tay của Da LAB thì khả năng cao không chỉ Thỏ mà các thành viên khác của Da LAB sẽ là một trong những khán giả "đu concert" của BIGBANG tại Hà Nội.

T.O.P đã rời nhóm nhưng gần như các line rap đặc trưng của anh vẫn được giữ nguyên khi BIGBANG cùng biểu diễn, điển hình như lần đến Coachella 2026. Liệu đây sẽ là cơ hội cho visual Da LAB - Thỏ hóa thân thành T.O.P từ khu vực khán đài?

Concert BIGBANG tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 24 - 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Toàn bộ phần sau đây giả sử:

Thỏ cùng các thành viên Da LAB tề tựu sau chuỗi lịch trình bận rộn giữa lịch cá nhân, nhóm và concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, cùng xem concert BIGBANG ở SVĐ Mỹ Đình rồi rời rất nhanh để không gây chú ý. Trong đêm, chiếc Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma.

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Sam
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