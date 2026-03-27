Hôm nào Hà Nội có thể mưa dông trước khi chuyển trời, bước vào đợt nắng nóng?

HHTO - Thời tiết ở Hà Nội sắp thay đổi mạnh, bắt đầu đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026. Trước đó, mưa dông rải rác có thể xảy ra, dự báo vào thời điểm nào?

Hà Nội đang có những ngày thời tiết “hơi hơi”: Buổi sáng hơi mát, buổi chiều hơi nóng, sớm và tối thì hơi nồm. Trạng thái thời tiết này có người thích vì không bị lạnh hay nóng, nhưng có người lại không thích vì ẩm và oi. Nói chung, không có kiểu thời tiết nào mà ai cũng thích được.

Như đã đề cập trong một bản tin trước, từ hôm nay đến cuối tuần, Hà Nội chủ yếu là nhiều mây, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều vẫn ở khoảng 32 - 33oC, có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút tùy vào việc có hửng nắng hay không.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 27/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và hết cuối tuần này thì Hà Nội không khác gì bước vào mùa Hè, bởi một đợt nắng nóng sẽ xuất hiện, thậm chí có thể có nắng nóng gay gắt (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC đến dưới 37oC, nắng nóng gay gắt là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 37oC trở lên). Dự báo nhiệt độ ở Hà Nội trong ngày 30 - 31/3 lên đến 35 - 37oC, nhiệt độ cảm nhận 39 - 40oC.



Trước khi có sự thay đổi “gắt” như vậy về thời tiết thì ở Hà Nội có thể xảy ra mưa dông vào chiều đến chiều tối ngày 29/3. Theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) thì Hà Nội có thể có mưa to và/ hoặc dông. Tuy nhiên, các mô hình khác cũng dự báo mưa nhưng lại là mưa nhỏ rải rác. Sự thiếu thống nhất đó cho thấy đây là những khả năng, không phải chắc chắn.

Mô hình GFS dự báo mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc chiều 29/3, những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ. Ảnh: Ventusky, GFS.

Dù sao, khi thời tiết thay đổi mạnh như vậy thì khó tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ giờ đến đầu tuần sau, người dân lưu ý chọn trang phục phù hợp, nhẹ thoáng; nếu đang ở ngoài mà thấy mưa to, dông thì nên trú ngay; khi có nắng nóng thì nên uống nhiều nước, tránh ra ngoài vào những giờ nắng gắt (11 - 16h) nếu có thể.