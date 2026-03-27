Thực hư việc người phụ nữ nghe thấy "tiếng nói trong đầu" chẩn đoán đúng bệnh

HHTO - Trên mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện về một người phụ nữ nghe thấy “tiếng nói trong đầu” chẩn đoán bệnh cho bà, nêu đúng địa chỉ đi khám, để rồi bà phát hiện ra bệnh đúng như thế thật. Thực tế câu chuyện này là thế nào? Đây có phải một ví dụ của việc "lắng nghe cơ thể" hay không?

Có một câu chuyện rất lạ đang được chia sẻ và nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, đó là việc một người phụ nữ nghe thấy “tiếng nói trong đầu” chẩn đoán bệnh cho chính bà, sau đó bà đi kiểm tra và phát hiện đúng bệnh như vậy. Một số bài đăng dùng câu chuyện này để nói về việc “hãy lắng nghe cơ thể mình”.

Nếu chỉ đọc qua, không ít người sẽ nghĩ đây là chuyện bịa, vì nó đúng là rất khó tin. Nhưng thực ra, đây là một sự kiện có thật, được đăng trên BMJ (Tạp chí Y khoa Vương quốc Anh) và lưu trong tài liệu của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NLM). Tuy nhiên, sự kiện này xảy ra từ năm 1984 và đã được đăng trên tạp chí y khoa vào năm 1997.



Ảnh minh họa kèm theo một trong các bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook.

Ca bệnh có thật



Theo bài báo gốc, bệnh nhân được gọi tắt là AB, sinh vào những năm 1940, chuyển tới Anh từ cuối những năm 1960, đã lập gia đình, có con và trước đó khỏe mạnh, chẳng bao giờ phải đi khám bệnh.

Thế nhưng đến đầu năm 1984, một lần đang ngồi thì bà nghe thấy một giọng nói nam giới vang lên trong đầu, rất rõ ràng: "Xin đừng sợ. Tôi biết hẳn là cô rất sốc khi nghe tiếng tôi thế này, nhưng đây là cách dễ nhất mà tôi nghĩ ra. Bạn tôi và tôi từng làm việc ở Viện Nhi ở phố Great Ormond, và chúng tôi muốn giúp cô".



Điều gây sửng sốt là giọng nói đó đưa ra 3 thông tin mà bà AB chưa hề biết, bảo rằng "để cô thấy là chúng tôi chân thành", và bà đi kiểm tra thì thấy những thông tin đó đều đúng.

AB bắt đầu hoảng loạn, cho rằng mình đã mất trí, nên đi gặp bác sĩ tâm thần. Bác sĩ Ikechukwu Obialo Azuonye chẩn đoán AB mắc chứng loạn thần ảo giác chức năng và cho thuốc. Sau vài tuần được tư vấn và dùng thuốc, AB thấy giọng nói biến mất nên rất mừng và đi nghỉ dưỡng.



Một phần bài viết của bác sĩ được lưu ở NLM. Ảnh: NLM.

Ai ngờ, AB đang đi nghỉ thì "giọng nói trong đầu" lại xuất hiện, thúc giục bà trở về và điều trị ngay. AB đành về London và lúc này giọng nói đọc ra một địa chỉ, bảo bà đến đó. Chồng của AB muốn chứng minh rằng bà chỉ tưởng tượng ra những điều này nên đưa bà đến địa chỉ mà giọng nói nêu ra. Thật bất ngờ, đó là khoa chụp cắt lớp của một bệnh viện lớn ở London. Tại đây, giọng nói bảo AB chụp não vì bà có một khối u trong não và thân não bị viêm.



AB rất đau khổ kể lại với bác sĩ Azuonye, nhưng bác sĩ không thấy có dấu hiệu hay triệu chứng nào. Để trấn an AB, bác sĩ đề nghị cho cô được chụp não, nhưng bị từ chối vì không có cơ sở nào để thực hiện một việc tốn kém như vậy. Ngay cả bác sĩ Azuonye cũng bị cho là làm những việc không cần thiết khi tin vào giọng nói ảo giác mà bệnh nhân nghe thấy.

Nhưng sau khi thương lượng thì AB cũng được chụp não. Và việc chụp chiếu cho thấy bà có một u màng não!

Việc điều trị



Bác sĩ phẫu thuật đã thảo luận với AB về những ưu và nhược điểm của việc phẫu thuật ngay, so với việc chờ xem có triệu chứng gì hay không, vì đến lúc đó, AB vẫn không đau đầu hay có triệu chứng gì cả. Cuối cùng, họ thống nhất phẫu thuật ngay và giọng nói trong đầu AB bảo rằng mình đồng ý với quyết định này.

Ca phẫu thuật của AB được thực hiện vào tháng 5/1984 và được ghi lại trong tư liệu y khoa. Ca phẫu thuật thành công. Khi tỉnh lại, AB kể với bác sĩ rằng giọng nói trong đầu đã bảo cô: "Chúng tôi rất vui vì đã giúp được cô. Tạm biệt". Từ đó, giọng nói đó không xuất hiện lại nữa.

12 năm sau, khi trò chuyện với bác sĩ Azuonye, AB cho biết bà vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Ca phẫu thuật cho AB thành công, giọng nói tạm biệt, biến mất và không xuất hiện trở lại. Ảnh minh họa: Healthcare Radius.

Các cách lý giải



Theo bác sĩ Azuonye, những tổn thương trong não đều có thể liên quan đến các triệu chứng tâm thần, nhưng AB là trường hợp đầu tiên và duy nhất mà ông gặp, trong đó giọng nói ảo giác tỏ ra quan tâm chân thành đến sức khỏe của bệnh nhân, còn đưa ra chẩn đoán cụ thể (dù không có dấu hiệu lâm sàng nào), hướng dẫn bệnh nhân đến bệnh viện được trang bị tốt nhất để giải quyết vấn đề, rồi bày tỏ sự vui mừng vì bệnh nhân đã được điều trị, sau đó thì tạm biệt và biến mất.

Bác sĩ Azuonye đã trình bày trường hợp của AB tại một hội nghị, có cả sự tham dự của AB. Có những người cho rằng đây là bằng chứng của "thần giao cách cảm" giữa AB với những người nào đó có khả năng ngoại cảm. Có những người lại cho rằng AB đã từng được chẩn đoán nhưng rồi bịa ra câu chuyện trên - tuy nhiên, thực tế là AB không có lý do gì để làm như vậy; hơn nữa bà đã từng rất mừng khi giọng nói biến mất lần đầu tiên, đến mức bà còn đi nghỉ dưỡng.

Một quan điểm khác được cho là hợp lý hơn, đó là dù AB không có dấu hiệu thể chất nào, nhưng khó có khả năng một khối u như vậy lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bệnh nhân. Theo lập luận của những người có quan điểm này thì AB chắc hẳn đã cảm thấy điều gì đó, kiểu như một cảm giác kỳ lạ trong đầu đã khiến bà ấy sợ rằng mình bị u não. Nỗi sợ hãi đó đã dẫn đến trải nghiệm nghe thấy giọng nói ảo giác. Những thông tin về các bệnh viện khác nhau mà bà vô thức tiếp nhận từ lâu cũng đã được tâm trí tái tạo thành giọng nói ảo giác. Và sự biến mất hoàn toàn các triệu chứng tâm thần sau khi loại bỏ khối u cho thấy rằng những triệu chứng này ít nhất có liên quan trực tiếp đến tổn thương, và trên thực tế, có thể do chính tổn thương gây ra.

Nói cách khác, cơ thể AB có thể đã phát đi tín hiệu theo một cách rất hiếm, còn não chuyển tín hiệu đó thành một hình thức mà AB cảm nhận được. Đây là một cách lý giải có tính khoa học hơn là huyền bí.

Trở lại với việc câu chuyện này được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, thì mặc dù ca bệnh có thật, nhưng đây không đại diện cho cách “lắng nghe cơ thể” trong đời sống bình thường. Theo các cơ quan y tế ở Anh, hiện tượng ảo giác hay nghe thấy tiếng nói có thể liên quan đến rất nhiều nguyên nhân khác nhau, từ rối loạn tâm thần, thiếu ngủ, dùng một số loại thuốc, cho tới bệnh lý thần kinh, trong đó có cả u não. Những trải nghiệm kiểu này cần được chuyên gia y tế đánh giá thay vì tự diễn giải.

Vì vậy, khi nói “lắng nghe cơ thể” tức là để ý đến những thay đổi của cơ thể, hoặc xem cơ thể mình phù hợp với những gì để có những điều chỉnh thích hợp trong cuộc sống. Còn ca bệnh của AB đến nay vẫn là một trường hợp rất hiếm và đang được tranh luận, chưa được giải thích hoàn toàn, nên không thể được coi là bằng chứng cho điều gì thần bí.

