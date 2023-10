Hợp tác với toàn sao khủng, fan trầm trồ album solo của Jung Kook "không hot thì phí"

HHT - Sau một quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi kể từ concept photo cuối, người hâm mộ đã quay trở lại quỹ đạo "hóng thính" nửa đêm (theo giờ Hàn Quốc) từ album solo đầu tay của Jung Kook (BTS). Tracklist vừa tung ra đã ngay lập tức trở thành tâm điểm vì sở hữu dàn nghệ sĩ và producer thực hiện quá xịn xò, khiến người hâm mộ không kiềm được phải thốt lên: "Album thế này không bùng nổ thì quá phí".

Theo đúng lịch trình, tracklist đầy đủ cho album solo đầu tay GOLDEN của Jung Kook (BTS) đã chính thức được trình làng. Các bài hát trong album vừa lộ tên đã tạo cho người hâm mộ cảm giác "nghe thôi đã thấy bùng nổ".

Album GOLDEN là một album hoàn toàn bằng tiếng Anh, với bài hát chủ đề Standing Next to You. Theo thông tin ban đầu, đây sẽ là một ca khúc thuộc thể loại Punk retro, được chịu trách nhiệm bởi nhà sản xuất đã tạo ra bản hit Seven - Andrew Watt và Cirkut.

Trong đó hai ca khúc Please Don't Change và Closer To You nhận được sự quan tâm không kém khi lần lượt được góp giọng bởi bộ đôi Lean On - DJ Snake và Major Lazer.

Bên cạnh những nghệ sĩ kết hợp có tiếng, thì dàn producer và nhạc sĩ cũng đặc biệt gây ấn tượng mạnh khi quy tụ toàn những tên tuổi bảo chứng chất lượng âm nhạc như: Ed Sheeran, Shawn Mendes, Blake Slatkin - chủ hit Unholy, STAY.

Câu chuyện xuyên suốt của GOLDEN là kể lại những khoảnh khắc huy hoàng. Jung Kook đã dành hết tâm huyết vào việc sản xuất và trực tiếp lựa chọn tất cả các bài hát trong album mới.

Việc hợp tác với những nghệ sĩ tiềm năng, producer "chất hơn nước cất", album solo của Jung Kook được dự đoán sẽ là những bản nhạc hay khó cưỡng và oanh tạc các bảng xếp hạng trong, ngoài nước. Người hâm mộ của anh không giấu được sự phấn khích và để lại bình luận:

"Nhìn thôi là thấy nhạc hay. Muốn nghe thử thật sự, lần đầu album solo K-Pop góp mặt cả hội producer nổi tiếng thế giới như này thì hiện tại chắc có mình Jung Kook."

"Nhìn tracklist thôi là thấy đúng chất vàng GOLDEN, album như này không hot thì quá phí."

"Nhìn dàn producer với credit trong album mà phải thốt lên "Wow" đó. Đáng mong chờ lắm nha."

Dù còn 3 tuần nữa GOLDEN mới chính thức được phát hành nhưng album này đã nhanh chóng cán mốc 1 tỷ lượt stream trên Spotify chỉ với 2 single Seven và 3D được ra mắt trước đó.