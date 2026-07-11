iPhone gập chưa ra mắt đã đối mặt "bài toán khó" mà Apple từng gặp trên iPhone X

HHTO - Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được kỳ vọng sẽ là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của hãng trong vài năm tới. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, thiết bị này nhiều khả năng sẽ lặp lại "kịch bản iPhone X" khi nguồn cung ban đầu bị hạn chế, dẫn đến thời điểm mở bán muộn hơn so với dòng iPhone 18 Pro.

Sau nhiều năm chỉ xuất hiện dưới dạng tin đồn, iPhone màn hình gập đang dần tiến gần hơn đến ngày ra mắt. Tuy nhiên, Apple được cho là vẫn phải đối mặt với không ít thách thức trong quá trình sản xuất, đặc biệt khi hãng đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về chất lượng cho thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới.

Trong báo cáo mới nhất, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết những khó khăn trong quy trình sản xuất sẽ khiến sản lượng iPhone gập ở giai đoạn đầu bị giới hạn. Vì vậy, dù có thể được giới thiệu cùng chu kỳ sản phẩm mới của Apple, thiết bị này nhiều khả năng sẽ lên kệ muộn hơn so với dòng iPhone 18 Pro.

Đây cũng là lý do ông cho rằng iPhone gập có thể lặp lại "kịch bản iPhone X" từng diễn ra gần một thập kỷ trước.

Điều gì đã xảy ra với iPhone X?

Năm 2017, Apple giới thiệu cùng lúc iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X tại sự kiện tháng 9. Tuy nhiên, trong khi bộ đôi iPhone 8 nhanh chóng được mở bán chỉ sau hơn một tuần, iPhone X phải đến cuối tháng 10 mới bắt đầu nhận đặt trước và chính thức lên kệ vào đầu tháng 11.

Nguyên nhân đến từ những khó khăn trong quá trình sản xuất, đặc biệt là màn hình OLED và hệ thống cảm biến TrueDepth phục vụ công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID. Đây đều là những linh kiện hoàn toàn mới trên iPhone vào thời điểm đó và có quy trình sản xuất phức tạp hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Nguồn cung hạn chế khiến thời gian giao hàng của iPhone X trong những tuần đầu mở bán liên tục bị kéo dài, tạo nên một trong những đợt khan hàng đáng nhớ nhất trong lịch sử iPhone.

iPhone gập cũng đang đối mặt bài toán tương tự

Theo Ming-Chi Kuo, thách thức lớn nhất của Apple hiện nay không nằm ở việc thiết kế một chiếc điện thoại gập, mà là đưa sản phẩm đó vào sản xuất hàng loạt với chất lượng đồng đều.

Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết Apple đang theo đuổi thiết kế màn hình gập gần như không để lộ nếp gấp, đi kèm bản lề có độ bền cao nhưng vẫn đảm bảo thân máy mỏng. Những yêu cầu khắt khe này khiến quá trình sản xuất trở nên phức tạp và làm giảm sản lượng trong giai đoạn đầu.

Chính vì vậy, Apple được cho là sẽ ưu tiên kiểm soát chất lượng thay vì đẩy nhanh tiến độ sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mở bán muộn không đồng nghĩa với thất bại

Việc iPhone gập có thể lên kệ sau dòng iPhone 18 Pro không được xem là điều quá bất thường đối với Apple. Hãng từng nhiều lần chấp nhận lùi thời điểm bán ra của một sản phẩm mới nếu công nghệ hoặc chuỗi cung ứng chưa đạt yêu cầu.

Thực tế, iPhone X là minh chứng rõ nhất cho chiến lược này. Dù mở bán muộn và nguồn cung khan hiếm trong thời gian đầu, mẫu máy vẫn tạo nên bước ngoặt lớn khi mang đến hàng loạt công nghệ mới như màn hình OLED, Face ID và thiết kế toàn màn hình - những yếu tố sau đó trở thành tiêu chuẩn trên hầu hết các mẫu iPhone.

Với iPhone gập, Apple dường như cũng đang lựa chọn cách tiếp cận tương tự. Thay vì ưu tiên đưa sản phẩm ra thị trường càng sớm càng tốt, hãng được cho là chấp nhận sản lượng hạn chế ở giai đoạn đầu để đảm bảo chất lượng hoàn thiện trước khi mở rộng quy mô sản xuất.

Nếu dự báo của Ming-Chi Kuo trở thành hiện thực, người dùng có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian sau khi dòng iPhone 18 Pro ra mắt mới có cơ hội sở hữu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Điều đó đồng nghĩa "kịch bản iPhone X" sẽ một lần nữa được tái hiện, không phải ở thiết kế hay doanh số, mà ở chính lịch trình mở bán và nguồn cung ban đầu.