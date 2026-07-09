Một mẫu iPhone từng bán chạy bậc nhất chính thức ngừng kinh doanh tại Việt Nam

HHTO - Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, iPhone 14 bản tiêu chuẩn đã chính thức cạn nguồn cung tại các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam. Đây cũng là mẫu iPhone tiêu chuẩn cuối cùng sử dụng cổng sạc Lightning trước khi Apple chuyển hoàn toàn sang USB-C.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam, iPhone 14 bản tiêu chuẩn gần như không còn hàng để bán. Nguồn cung đã khan hiếm trong khoảng hai tháng gần đây và hiện các đại lý không còn khả năng nhập thêm máy mới từ Apple.

Đại diện một số nhà bán lẻ cho biết việc iPhone 14 biến mất khỏi kệ hàng là diễn biến bình thường khi sản phẩm bước vào giai đoạn cuối vòng đời. Nhiều hệ thống cũng đã chủ động ngừng kinh doanh model này để tập trung vào các thế hệ iPhone mới.

Ra mắt vào tháng 9/2022, iPhone 14 là dòng iPhone tiêu chuẩn cuối cùng được Apple trang bị cổng sạc Lightning. Bắt đầu từ iPhone 15, toàn bộ dòng sản phẩm chuyển sang USB-C nhằm đáp ứng các quy định mới của thị trường quốc tế, đồng thời mang lại khả năng truyền dữ liệu và sạc thuận tiện hơn.

Mặc dù đã ngừng được Apple phân phối chính thức từ đầu năm 2025 sau khi hãng tinh gọn danh mục sản phẩm, iPhone 14 vẫn tiếp tục được bán tại Việt Nam nhờ lượng hàng tồn kho. Đến giữa năm 2026, nguồn cung này gần như đã cạn hoàn toàn.

Điều đáng chú ý là dù đã hơn 3 năm tuổi, iPhone 14 vẫn duy trì sức hút khá tốt tại Việt Nam. Mức giá liên tục giảm sâu, thiết kế nhỏ gọn cùng hiệu năng từ chip A15 Bionic vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu sử dụng khiến model này trở thành lựa chọn của nhiều người dùng không quá quan tâm đến các công nghệ mới nhất.

Việc các đại lý ngừng kinh doanh iPhone 14 cũng giúp hạn chế nguy cơ xuất hiện các nguồn hàng không rõ xuất xứ. Người dùng muốn mua iPhone mới hiện có thể chuyển sang các lựa chọn như iPhone 15 với cổng USB-C, Dynamic Island và camera 48 MP, hoặc các dòng iPhone 17 và iPhone 17e mới hơn nếu muốn trải nghiệm những tính năng mới, bao gồm các tính năng AI mà Apple đang phát triển.

Sự rút lui của iPhone 14 cũng đánh dấu việc toàn bộ các mẫu iPhone sử dụng cổng Lightning đã chính thức rời khỏi kênh phân phối chính hãng tại Việt Nam, khép lại một giai đoạn kéo dài hơn một thập kỷ của chuẩn kết nối từng gắn liền với hệ sinh thái Apple.