Làm lộ đề tốt nghiệp THPT bị xử lý ra sao? Trường hợp nào bị hủy kết quả thi?

HHTO - Đề thi tốt nghiệp THPT không chỉ là tài liệu phục vụ kỳ thi mà còn được xếp vào danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật" trước thời điểm công khai. Vì vậy, mọi hành vi làm lộ, phát tán hoặc sử dụng trái phép đề thi đều có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án lên đến 10 năm tù.

Đề thi tốt nghiệp THPT là bí mật nhà nước độ "Tối mật"

Theo Quyết định 531/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức và đáp án đề thi dự bị của kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa được công khai đều thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật".

Điều này đồng nghĩa với việc mọi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối các tài liệu liên quan đến đề thi trước thời điểm Bộ GD&ĐT công bố. Việc tự ý sao chép, chia sẻ, phát tán hoặc để lộ đề thi đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Làm lộ đề thi có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi đăng tải, phát tán hoặc truyền đưa bí mật nhà nước trên Internet, mạng viễn thông hoặc các phương tiện thông tin không đúng quy định có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ tài liệu bí mật nhà nước đã đăng tải hoặc phát tán.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức xử phạt bằng 2 lần mức phạt áp dụng đối với cá nhân, theo quy định của nghị định này.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 10 năm

Không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, hành vi làm lộ đề thi còn có thể bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nếu cố ý làm lộ bí mật nhà nước, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 5 - 10 năm, đồng thời có thể bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng.

Trong trường hợp vô ý làm lộ bí mật nhà nước, mức hình phạt có thể từ 2 - 7 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm tùy từng trường hợp.

Những trường hợp bị hủy toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp

Bên cạnh việc xử lý các hành vi làm lộ đề thi, Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng quy định nhiều trường hợp thí sinh bị hủy toàn bộ kết quả thi.

Theo đó, thí sinh sẽ bị hủy kết quả nếu có từ hai bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm quy chế; viết hoặc vẽ những nội dung không liên quan vào bài thi; nhờ người khác thi hộ hoặc làm bài hộ; sửa chữa, thêm bớt bài làm sau khi nộp; hoặc sử dụng bài làm của người khác để nộp.

Quyết định hủy kết quả thi được Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thi.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Một số hành vi còn bị chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền

Đối với những vi phạm có dấu hiệu nghiêm trọng hơn, thí sinh không chỉ bị hủy kết quả thi mà còn bị lập hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp này gồm giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên hoặc khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; thi hộ hoặc nhờ người thi hộ; gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung người làm công tác thi hoặc thí sinh khác; sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quy mô quốc gia với hơn một triệu thí sinh tham dự mỗi năm, việc bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi được xem là yêu cầu bắt buộc. Mọi hành vi làm lộ hoặc phát tán đề thi trước thời điểm công khai đều có thể phải trả giá bằng các chế tài rất nghiêm khắc, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự.