TikToker Nguyễn Đình An viral vì "vô tri": Tạo khoảng nghỉ, giảm áp lực khi lướt mạng

HHTO - Giữa mạng xã hội ngập tràn video tranh cãi gắt gao hay các trào lưu "chữa lành" quen thuộc, Tiktoker Nguyễn Đình An chọn content không nói chuyện đạo lý và không drama giật gân. Các nội dung mang thương hiệu "vô tri" của anh chàng không chỉ khiến người xem bật cười mà còn phải bất giác gật gù vì những góc nhìn tưởng vô lý mà hóa ra cũng lại... có lý.

Từ "lính mới" đến hiện tượng gây bão trên Threads và TikTok

Nếu thường xuyên "nằm vùng" trên TikTok hay “thành phố sợi chỉ” thời gian gần đây, hẳn bạn đã ít nhất một lần bắt gặp các video của Nguyễn Đình An (@anbidien). Kênh Tiktok của anh chàng hiện sở hữu hơn 400 nghìn lượt follower cùng 31 triệu lượt thích. Tài khoản Threads của An cũng có hơn 20 nghìn người theo dõi và gần 80 nghìn lượt xem.

Các video phân tích những tình huống đời thường dưới góc nhìn "ngược đời" của anh chàng luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhận được lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng. Dưới các bài đăng, không khó để tìm thấy những bình luận kiểu như: “Ảnh nói chuyện vô tri mà thuyết phục điên lên được!”, “Nghe xong tự nhiên thấy có lý ngang”, hay “Ủa rồi không biết phản biện lại kiểu gì luôn ấy!”.

Các nội dung của An thường xoay quanh những câu chuyện rất đời thường. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay hiệu ứng bắt mắt, anh chinh phục khán giả bằng lối kể chuyện duyên dáng, biểu cảm tỉnh bơ và lối tư duy ngược.

TikToker Nguyễn Đình An gây bão nhờ những series chia sẻ về góc nhìn cá nhân mới lạ

Công thức content độc lạ

Vậy điều gì khiến cho các video của @anbidien khác biệt so với những nhà sáng tạo nội dung khác?

An thường mở đầu video bằng một câu hỏi, một tình huống hoặc một quan điểm tưởng chừng rất đơn giản, thậm chí có phần "vô tri". Sau đó, anh bắt đầu bóc tách vấn đề bằng những ví dụ gần gũi và lập luận mạch lạc. Những điều vốn được số đông xem là hiển nhiên dưới lăng kính của An lại bất ngờ đảo chiều.

Càng cuốn theo mạch giải thích tưng tửng ấy, khán giả lại càng bị thuyết phục bởi một hệ thống logic cực kỳ chặt chẽ cùng những cú "bẻ lái" đầy bất ngờ. Đến lúc này, người xem mới ngỡ ngàng nhận ra cái sự "vô tri" ban đầu chỉ là một lớp vỏ bọc, một mồi nhử duyên dáng để dẫn dắt họ vào câu chuyện chính một cách tự nhiên.

Cách nói chuyện tưng tửng cùng gương mặt tỉnh bơ đã định hình phong cách thương hiệu của @anbidien.

Một điểm đặc biệt khác ở An là anh không cố gắng ép người xem phải tiếp nhận thông điệp theo ý mình. Trái ngược với nhiều podcast chữa lành, video self-help hay nội dung truyền động lực thường kết thúc bằng những lời khuyên như "Bạn nên..." hay "Mọi người phải...", anh chàng chọn cách đưa ra góc nhìn cá nhân của bản thân sau đó khéo léo dẫn dắt người xem tự đi đến kết luận của riêng mình. Điều đó tạo cho người xem có cảm giác như họ đang trong một cuộc trò chuyện chứ không phải là trong một lớp học nhàm chán.

Thay vì chạy theo những drama nóng hổi để giữ chân người xem, Nguyễn Đình An chọn bóc tách những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Anh bình tĩnh phân tích, lật ngược vấn đề bằng lập luận logic xen lẫn sự hài hước và phong thái tỉnh bơ đặc trưng. Khán giả ban đầu sẽ bật cười vì cách đặt vấn đề có phần "vô tri" của anh, nhưng càng nghe lại càng nhận ra phía sau đó là tư duy quan sát sắc bén được cài cắm khéo léo.

Ngọc Uyên (nhân viên văn phòng, TP.HCM), một người theo dõi @anbidien chia sẻ: “Mình bị "lọt hố" anh An từ các video POV chia sẻ góc nhìn cá nhân của anh về những sự việc trong đời sống hàng ngày. Ban đầu xem vì thấy cách nói chuyện của ảnh rất hài hước, kiểu "vô tri" sao ấy, nhưng khi xem hết thì lại thấy có nhiều điều đáng suy nghĩ. Từ đó mình mới bắt đầu tìm hiểu và xem thêm các video khác của anh vừa để xả stress sau giờ làm, vừa để có thêm nhiều góc nhìn mới thú vị”.

Các nội dung của An luôn được yêu thích bởi nội dung gần gũi, hài hước nhưng cũng đầy tính triết lý

Điểm chạm từ sự "vô tri"

Trong bối cảnh mạng xã hội bị phủ kín bởi các video truyền động lực, "chữa lành" hay phát triển bản thân, không ít netizen rơi vào trạng thái "bội thực lời khuyên". Chỉ cần lướt vài phút là lại bắt gặp một công thức để thành công, một tiêu chuẩn để hạnh phúc hay một lời nhắc phải trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Việc liên tục tiếp nhận những thông điệp ấy đôi khi khiến người trẻ cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Giữa "rừng" nội dung ấy, video của Nguyễn Đình An giống như một khoảng nghỉ nhẹ nhàng. Anh không hứa hẹn thay đổi cuộc sống người xem, cũng không cố gắng trở thành "kim chỉ nam" cho bất kỳ ai. Thay vào đó, An lựa chọn kể những câu chuyện đời thường bằng sự hài hước và những lập luận logic, rồi để mỗi người tự đưa ra kết luận của riêng mình.

Nội dung của @anbidien có thể "vô tri" ở cái cách tiếp cận tưng tửng, nhẹ nhàng, nhưng lại "có nghĩa" khi kích thích tư duy phản biện, khuyến khích người trẻ nhìn nhận cuộc sống đa chiều hơn thay vì chỉ thụ động tiếp thu những chiếc khuôn đúc sẵn trên mạng.