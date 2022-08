IVE khiến các DIVE "rung rinh" khi gửi lời chào thân thương bằng tiếng Việt

HHT - Nhóm nhạc tân binh đình đám IVE vừa gửi lời chào thân thương bằng tiếng Việt đến người hâm mộ trong dịp quảng bá E.P mới phát hành “After LIKE”.

Dù chỉ mới chào sân K-Pop vỏn vẹn 8 tháng, IVE nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu gen 4 nhờ thành công vang dội của Eleven và Love Dive. Thừa thắng xông lên từ 2 bản hit trước, girl group nhà Starship Entertainment vừa trình làng sản phẩm âm nhạc mới After LIKE.

Single After LIKE cũng được phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam. Nhân sự kiện đặc biệt này, 6 cô nàng “tân binh khủng long” gửi lời chào bằng tiếng Việt và kêu gọi khán giả đón nghe EP album: “Xin chào Việt Nam, chúng mình là IVE. Nhóm đã trở lại với đĩa đơn mới After LIKE. Các bạn hãy đón nghe nhé”. Tất cả 6 thành viên Wonyoung, Rei, Leeseo, Yujin, Gaeul và Liz đều xuất hiện trong đoạn clip đặc biệt này.

After LIKE chinh phục khán giả bởi giai điệu sôi động, bắt tai. Ca khúc mang thông điệp ý nghĩa về những cô gái tự tin và sẵn sàng theo đuổi những gì họ muốn trong tình yêu. Đặc biệt, bài hát sử dụng sample của nhạc phẩm Disco kinh điển I Will Survive và phối lại trên nền nhạc điện tử, tạo cảm giác vừa hoài niệm, vừa hợp thời đại.

Không thua kém Eleven và Love Dive, After LIKE đang gặt hái các thành tích âm nhạc cực khủng ngay khi ra mắt. Theo số liệu từ Hanteo, album After LIKE tẩu tán 924.363 bản trong tuần phát hành đầu tiên, phá vỡ cột mốc trước đó của Love Dive (338,000 bản). Bản audio lập thành tích real-time all kill trên các bảng xếp hạng nhạc số nội địa Hàn Quốc.