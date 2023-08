Jennie BLACKPINK chia sẻ về cuộc sống cá nhân: Vui vẻ tận hưởng chuyến du ngoạn Tokyo

HHT - Để chia sẻ với fan về cuộc sống hàng ngày của mình, mới đây Jennie (BLACKPINK) đã đăng tải video mang tên “Jennie in Tokyo - Part 1”.

Vì có lịch trình ở Nhật Bản, Jennie (BLACKPINK) đã phải lên máy bay rời Seoul (Hàn Quốc). Chuyến đi lần này của nữ idol có sự đồng hành của người mẫu Shin Hyun Ji - một gương mặt quen thuộc trong giới giải trí Hàn Quốc.

Ngay sau khi hạ cánh xuống Tokyo, bộ đôi không chờ lâu mà lập tức bắt đầu hành trình khám phá xứ sở hoa anh đào. Cả hai đã đến một nhà hàng sang trọng để thưởng thức món sukiyaki - một loại lẩu nổi tiếng ở Nhật.

Đây là một trong những món ăn đặc trưng ở Nhật Bản, với sự kết hợp của thịt bò cao cấp được thái mỏng, nhúng vào nước lẩu rồi ăn với trứng sống. Jennie rất thích món ăn này, đặc biệt là vì cô được cùng ngồi với người bạn thân thiết Shin Hyun Ji.

Kết thúc bữa ăn, hai người quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Jennie hào hứng mở hộp bánh crepe mà cô đã mua được từ một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở Nhật. Jennie nhờ Shin Hyun Ji chụp cho cô một vài bức ảnh với chiếc bánh crepe hoa quả, rồi vui vẻ thưởng thức nó.

Từ căn phòng khách sạn của Jennie, người xem có thể nhìn thấy quang cảnh tuyệt mỹ của xứ sở hoa anh đào về đêm qua cửa sổ.

Sự kiện chính trong chuyến đi Nhật Bản lần này là sự hiện diện của Jennie tại Chanel After Party. Jennie sẽ thể hiện ba ca khúc: Fly Me To The Moon, You and Me và Killing Me Softly. Nữ idol đã có một buổi tổng duyệt trước và sau đó khoác lên một bộ trang phục sang trọng tại phần trình diễn chính thức.

Vlog của Jennie đóng vai trò như một cánh cửa giúp fan hâm mộ có thể hiểu thêm về cuộc sống thường ngày của cô, như cách cô tận hưởng cuộc sống bên cạnh việc tham gia các lịch trình làm việc. Phần lớn người hâm mộ đón nhận vlog với một tâm thế rất tích cực, kèm những lời động viên và ủng hộ sâu sắc cho Jennie.

Đặc biệt, các BLINK (fandom BLACKPINK) cảm thấy rất vui cho Jennie vì cô có thể thực sự thoải mái và tận hưởng cuộc sống bên những người bạn thân thiết của mình.