Jung Kook xưng vương trên BXH Billboard Hot 100, xô đổ loạt kỷ lục của BTS

HHT - Bất chấp việc đối đầu trực diện với các tên tuổi lớn của làng nhạc US&UK, bản hit đánh dấu màn ra mắt solo của Jung Kook (BTS) - "Seven" vẫn xuất sắc hạ cánh tại vị trí Quán quân của BXH Billboard HOT 100.

Jung Kook (BTS) vừa bổ sung thêm một dấu ấn quan trọng trong lịch sử âm nhạc K-Pop nói chung và sự nghiệp solo của bản thân nói riêng khi xưng vương trên BXH Billboard HOT 100 tuần này với ca khúc Seven (ft.Latto).

Đối đầu với "chiến mã" Last Night của Morgan Wallen và màn lội ngược dòng bất ngờ với lượt sale khủng của Try That In A Small Town - Jason Aldean, dù yếu thế trên cột điểm radio nhưng với con số streams gần 22 triệu và debut hạng 2 tại BXH Digital Song Sales, Seven thành công tiến thẳng đến vị trí số 1 của BXH Billboard Hot 100.

Với Seven, Jung Kook gia nhập cùng BTS và Jimin trở thành những nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ này.

Jung Kook cũng là nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên all-kill cả ba BXH chính (đứng đầu cả ba) của Billboard. Đặc biệt, trên BXH Global 200 Seven đã đạt hơn 217 triệu lượt streams và 269.000 downloads, phá kỷ lục bản hit Flowers của Miley Cyrus, trở thành bài hát có lượng streams một tuần cao nhất của nghệ sĩ solo.

Ngoài ra, Seven cũng vừa thiết lập kỷ lục là bài hát của nghệ sĩ K-Pop có số điểm debut cao nhất trên BXH United World Chart: Global Track (UWC), vượt qua kỷ lục trước đó do chính BTS nắm giữ với Butter.