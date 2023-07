"Seven" (Jung Kook BTS) có tên trong playlist nhạc của cựu Tổng thống Mỹ Obama?

HHT - Một tài khoản TikTok đăng bức ảnh ca khúc "Seven" của Jung Kook (BTS) có tên trong danh sách Bài hát mùa Hè 2023 được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ trên Instagram. Vậy bức ảnh này có thật không?

Trên tài khoản Instagram cá nhân, hằng năm, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chia sẻ Barack Obama's Summer Playlist (danh sách bài hát mùa Hè). Danh sách của mùa Hè 2023 mới được ông chia sẻ.

Ngay sau đó, một tài khoản TikTok đăng bài với bức ảnh Seven của Jung Kook có tên trong playlist của cựu Tổng thống Mỹ, thu về gần 100K lượt xem và hơn 12,3 nghìn lượt thả tim (tính đến chiều 23/7). Hàng loạt người hâm mộ của nam idol cũng như BTS bình luận thể hiện sự bất ngờ và phấn khích.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với danh sách gốc trên Instagram của cựu Tổng thống Obama, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Seven. Vị trí đó vốn là của ca khúc Nowhere to Run của Martha Reeves & The Vandellas. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ phát hiện phông chữ Seven khác hoàn toàn với phông chữ cũng như định dạng của các bài hát còn lại (tên nghệ sĩ Jung Kook ft. Latto được in nghiêng trong khi các nghệ sĩ đều là định dạng in thẳng).

Dưới bài đăng của tài khoản TikTok trên, nhiều người hâm mộ cũng đặt nghi vấn về độ chính xác của bức ảnh do chủ tài khoản chia sẻ. Ban đầu, người này trả lời "yes", "it's real" (đúng vậy, đó là thật) để khẳng định bức ảnh này là thật. Tuy nhiên, sau đó chủ tài khoản cho biết đây chỉ là một "joke" (trò đùa) ở một số bình luận, sau khi hàng loạt tài khoản khác vào làm rõ rằng đây chỉ là "hàng pha-ke".

Nhưng thông tin ở bài viết không rõ ràng vẫn khiến không ít cư dân mạng hiểu lầm về việc Seven có tên trong playlist của ông Obama. Hành động đăng thông tin sai sự thật và gây hiểu lầm từ chủ tài khoản TikTok này cũng khiến nhiều fan không hài lòng vì cho rằng, đây không phải trò đùa vui vẻ mà có thể ảnh hưởng tới Jung Kook, hoặc tạo cơ hội cho anti-fan lợi dụng châm chọc.

Seven đánh dấu màn ra mắt solo chính thức của Jung Kook. Bài hát đã gây sốt mạng xã hội ngay khi phát hành, lập hàng loạt kỷ lục về lượt stream. Phần điệp khúc đếm 7 ngày trong tuần cũng trở thành nhạc nền ghép vào video của nhiều người dùng trên các nền tảng như Instagram, TikTok.