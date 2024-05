Katy Perry chia tay American Idol sau 7 mùa, ngày ra mắt album mới đang tới gần?

HHT - Sau tập phát sóng đêm Chung kết American Idol mùa thứ 22, Katy Perry sẽ chính thức rời ghế giám khảo chương trình tìm kiếm tài năng ca hát sau 7 mùa gắn bó.

Trong đêm Chung kết American Idol mùa thứ 22, Katy Perry đã biểu diễn ca khúc What Makes A Woman với bộ trang phục độc đáo in hình tất cả các thí sinh tham gia. Ngoài ra, các cô gái trong Top 12 đã trình diễn liên khúc các bản hit của Katy để vinh danh cô, bao gồm: Teenage Dream, Dark Horse và California Gurls.

Trong khoảnh khắc cuối cùng tại American Idol, Katy Perry đã lặng người, rưng rưng khi chứng kiến Quán quân Abi Carter biểu diễn ca khúc What Was I Made For? của Billie Eilish. Sau đó, nữ ca sĩ bật khóc nức nở rồi ôm các giám khảo đồng nghiệp Luke Bryan và Lionel Richie.

Katy Perry tham gia American Idol từ năm 2018 sau khi chương trình được "hồi sinh" trên kênh ABC. Cô cùng hai nam ca sĩ Luke Bryan và Lionel Richie trở thành bộ ba giám khảo thân thiết và gắn bó suốt 7 mùa. Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế vị trí của Katy Perry ở mùa thứ 23.

Về quyết định rời đi sau 7 mùa, giọng ca The One That Got Away cho biết cô muốn tập trung vào nhiều dự án riêng, bao gồm các sản phẩm âm nhạc mới vào cuối năm nay. "Tôi yêu chương trình rất nhiều. Nó kết nối tôi với trái tim nước Mỹ. Nhưng tôi cảm thấy mình cần phải ra ngoài và cảm nhận nhịp đập của chính mình", Katy chia sẻ.

Trong thời gian gần đây, Katy Perry liên tục "nhá hàng" album phòng thu thứ 6 (tạm gọi là KP6). Người hâm mộ phát hiện nữ ca sĩ thường xuyên sử dụng con số 143 (tức I Love You) và biểu tượng hình con bướm trong các bài đăng hay màn trình diễn của mình. Nhiều tin đồn cho hay album sắp tới của Katy sẽ mang chủ đề thế giới tương lai, cánh cổng tới thế giới mới. Nữ ca sĩ sẽ tái hợp tác với nhà sản xuất Dr. Luke, người từng tham gia sản xuất 3 album đầu tay của cô.

Người hâm mộ kỳ vọng sản phẩm lần này của Katy Perry sẽ giúp cô đạt được những thành công như trước đây. Katy Perry cũng thể hiện niềm tin mạnh mẽ đối với sản phẩm sắp tới, hy vọng khán giả sẽ ủng hộ màn comeback của mình.