Kênh đào Suez từng tắc nghẽn nhiều lần trước vụ tàu Ever Given, có lần tắc đến… 8 năm liền

HHT - Tàu Ever Given mắc kẹt, gây tắc nghẽn ở kênh đào Suez đã được gần một tuần, gây thiệt hại nhiều tỷ đôla Mỹ và khiến cả thế giới sốt ruột. Nhưng thực tế, kênh đào Suez từng tắc nghẽn nhiều lần rồi, và lần tắc lâu nhất là những 8 năm cơ.

Kênh đào Suez là chủ đề được cả thế giới quan tâm trong những ngày gầy đây, do nó là một trong những con đường quan trọng nhất của thương mại quốc tế, thế mà nó lại đang bị tắc. Con tàu khổng lồ mang tên Ever Given đang mắc kẹt ở đó, chặn tất cả các tàu khác cả ở đằng trước lẫn đằng sau nó. Các nhà chức trách nói rằng, có thể sẽ mất nhiều ngày, hoặc nhiều… tuần để xử lý việc này.

Nghe “vài tuần” thì bạn có thể thấy lâu, nhưng như thế vẫn chưa là gì so với một lần tắc nghẽn khác ở kênh đào Suez - khi đó, vụ tắc nghẽn kéo dài đến 8 năm trời.

Bạn bị kẹt xe 8 phút trên đường là đã khó chịu lắm rồi, vậy bạn hãy tưởng tượng bị kẹt ngoài biển hẳn 8 năm thì còn đến mức nào?

Và lý do cho vụ tắc nghẽn đó là cuộc chiến giữa hai quốc gia “hàng xóm”.

Kênh đào Suez là một kênh hẹp nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ, là đường lưu thông nhanh chóng và dễ dàng của 10% thương mại hàng hải quốc tế. Thế mà từ năm 1967 đến 1975, nơi đây còn tắc hơn cả đường phố giờ cao điểm nữa.

Hồi ấy, Ai Cập và Israel, ở hai đầu của kênh, không mấy thân thiện với nhau. Năm 1967, sự thù địch này trở thành một cuộc chiến. Ngày 5/6/1967, do không biết tình hình căng thẳng ở đây, 15 con tàu đi vào kênh đào Suez trong một hành trình 12 tiếng nhằm băng qua nơi này. Nhưng một phần của kênh đào lúc này đầy những thứ như tàu bị đánh chìm, thậm chí là cả mìn… Một số là do hậu quả của cuộc chiến giữa hai nước, một số là do phía Ai Cập cố tình bày ra đó.

Thế rồi, phía Ai Cập ra lệnh phong tỏa kênh đào Suez, bỏ mặc 15 con tàu từ nhiều quốc gia bị đứng im tại chỗ. Sau đó, bản thân kênh đào Suez trở thành biên giới mới. Những tàu chở hàng khác buộc phải đi vòng qua châu Phi, khiến nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Cứ như thể con đường đi học/ đi làm thuận tiện hằng ngày của bạn bị chặn, và bạn phải đi vòng đường khác xa hơn rất nhiều vậy.

Căng thẳng giữa hai nước vẫn tiếp diễn và cả hai bên đều phải chịu tổn thất nên cuối cùng đã tuyên bố ngừng chiến. Quân đội chặn hai đầu kênh cũng rút đi. Nhưng người ta cũng phải tốn đến 2 năm để dọn dẹp hết những thứ ngổn ngang ở trong kênh.

Thế rồi, đúng ngày 5/6/1975, chính xác 8 năm kể từ ngày 15 con tàu của 8 quốc gia đi vào kênh đào Suez trong hành trình định mệnh, thì kênh đào Suez được mở lại. Thật trùng hợp khi mà tàu của 8 nước đã đi vào đây ở thời điểm bắt đầu vụ tắc nghẽn kéo dài 8 năm.

Dù sao, với việc cả thế giới đồng lòng tìm giải pháp cho tàu Ever Given, thì việc giải phóng kênh đào Suez lần này có lẽ sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều, hy vọng rằng chỉ... 8 ngày là cùng thôi.

Thục Hân