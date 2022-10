Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện

HHT - Bộ phim “Trường Học Thiện và Ác” của Netflix có nhiều chi tiết thú vị cần được giải mã, như lý do đôi bạn thân Agatha và Sophie lại bị chia tách ở hai ngôi trường khác nhau.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Danh tính mẹ của Hester

Trong Trường Học Thiện và Ác (The School for Good and Evil), có nhiều học sinh có tổ tiên như ông bà, bố mẹ là những nhân vật nổi tiếng trong các câu chuyện cổ tích cổ điển. Như Tedros là con trai của Vua Arthur, hay Gregor là con trai của Hoàng tử Charming.

Trong phim, danh tính mẹ của Hester - cô gái cầm đầu đám bắt nạt Sophie ở Trường Ác - chưa mấy rõ ràng. Trong truyện, mẹ của Hester được tiết lộ là Phù thủy trong câu chuyện cổ tích Hansel và Gretel - mụ phù thủy có ngôi nhà bánh kẹo chuyên dụ dỗ bắt cóc trẻ em ăn thịt. Vì thế, mẹ của Hester còn được gọi là Phù Thủy Kẹo (The Candy Witch).

Agatha xứng đáng ở Trường Thiện

Khi còn ở thị trấn Gavaldon, Agatha (Sofia Wylie) luôn bị gọi là phù thủy. Nhưng con chim quỷ dị lại thả Agatha xuống vườn hoa hồng nở rộ dành cho các nàng công chúa - Trường Thiện, thay vì ngược lại.

Trải qua một thời gian, trong khi Sophie gần như hòa nhập được với Trường Ác thì Agatha vẫn lạc lõng giữa Trường Thiện. Agatha nhận ra rằng bản thân ngôi trường và cô không thuộc về nhau. Agatha phản kháng các luật lệ ở đây, như việc biến học sinh thành sinh vật huyền bí nếu họ “thi trượt” ba lần. Agatha cũng không đồng tình với việc “vũ khí” giúp một cô gái mạnh mẽ chỉ là cười xinh.

Nhưng chính sự khác biệt đó là lý do Agatha được coi là “công chúa thực sự” mà Trường Thiện có được trong một thời gian dài. Cô khác biệt so với những học sinh còn lại cả ở Trường Thiện lẫn Trường Ác, những người hời hợt và hài lòng với việc đảm nhận các “vai diễn” được giao mà không thắc mắc gì.

Ở Agatha có những phẩm chất tương đồng với những nhân vật nổi tiếng nhất trong truyện cổ tích. Lập trường và ý chí mạnh mẽ, lòng trắc ẩn và lòng trung thành với bạn bè của Agatha đã truyền cảm hứng cho các học sinh khác, gieo cho họ ý tưởng không có gì là thiện hay ác hoàn toàn.

Sophie bị gửi đến Trường Ác không là nhầm lẫn

Sophie đã bảo vệ Agatha khi cô bị người dân ở thị trấn Gavaldon gọi là phù thủy. Nhưng tại sao Sophie lại bị gửi đến Trường Ác? Khi theo dõi các sự kiện xảy ra trong Trường Học Thiện và Ác, có thể thấy rằng việc Sophie bị gửi đến Trường Ác không phải là một nhầm lẫn.

Mặc dù Sophie (Sophia Anne Caruso) có mái tóc, ngoại hình giống như những nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích mà cô hay đọc, nhưng tâm hồn của cô lại có bóng tối như phù thủy. Thực tế, Sophie khá tự phụ và ích kỷ, cơ bản cô tin rằng “người tốt = người đẹp”. Vì thế, cô tin rằng sắc đẹp của mình xứng đáng ở Trường Thiện.

Khi con chim kỳ quái thả Agatha xuống Trường Thiện, Sophie không tin người bạn thân của mình xứng đáng học ở đó. Mỗi khi Agatha và Sophie gặp nhau tại sảnh chung, nơi học sinh hai trường dùng bữa, Sophie chỉ nói về các vấn đề và mục tiêu của mình. Sophie ghen tị với Agatha, thậm chí còn phản bội Agatha trong khi cô bạn thân không làm gì khác ngoài việc bảo vệ và giúp đỡ cô.

Tuy nhiên, thông qua nhân vật Sophie, Trường Học Thiện và Ác khẳng định thông điệp của mình mạnh mẽ hơn. Rằng con người vốn phức tạp, không ai tốt hay xấu đơn thuần. Sophie bảo vệ Agatha, Sophie cũng ghen tị và phản bội Agatha, nhưng cuối cùng Sophie vẫn vượt lên trên bản năng của mình để hy sinh bản thân cứu Agatha. Có thể thấy rằng việc phân loại học sinh là Thiện hay Ác không quan trọng, bởi những lựa chọn mà họ đưa ra cuối cùng mới là thứ xác định phẩm chất của họ.

Nụ hôn của tình yêu đích thực

Đầu phim, Sophie và Agatha nhận ra cách duy nhất để thoát khỏi tình huống hiện tại là tìm thấy “nụ hôn tình yêu đích thực”. Sophie quả quyết đó phải là nụ hôn giữa cô và Tedros - con trai của Vua Arthur. Nhưng kết quả Tedros lại dành tình cảm cho Agatha, không phải Sophie.

Vỡ mộng và bị Rafal quyến rũ, Sophie đã trao nụ hôn cho “trùm cuối”. Nhưng hóa ra nó cũng chẳng phải là “nụ hôn tình yêu đích thực”, bởi sau đó mọi thứ xung quanh sụp đổ, đe dọa đến sự an toàn của tất cả dù ở phe Thiện hay phe Ác. Đó không phải là điều Sophie mong muốn và cô thấy hối hận.

Khi Sophie chắn cho Agatha mũi tên và gục xuống, sự hy sinh của cô đã giúp hóa giải câu thần chú của Rafal. Agatha đau lòng hôn tạm biệt người bạn thân nhất của mình, không ngờ chính nó đã tạo ra phép màu để cứu Sophie.

Mặc dù Trường Học Thiện và Ác có vẻ đã thiết lập một mối tình tay ba giữa Sophie, Agatha và Tedros, nhưng kết thúc lại gợi nhớ đến Frozen. Rằng đôi lúc, “nụ hôn tình yêu đích thực” cũng có thể không cần đến một chàng hoàng tử.