khang ra mắt dự án âm nhạc riêng, kế hoạch hoạt động cùng nhóm Chillies ra sao?

HHTO - Sau gần 9 năm đồng hành cùng Chillies trong vai trò ca/nhạc sĩ, khang - người đứng sau loạt hit Và Thế Là Hết, Đại Lộ Mặt Trời, Có Em Đời Bỗng Vui - chính thức ra mắt dự án cá nhân đầu tiên. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng tiết lộ kế hoạch hoạt động cùng nhóm nhạc.

Tối 23/7, ca sĩ khang - thành viên nhóm nhạc Chillies chính thức phát hành ca khúc lam sao de quen mở đường cho EP đầu tay ngoi mot minh. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đánh dấu hành trình hoạt động độc lập của khang sau gần 9 năm được khán giả biết đến với vai trò ca/nhạc sĩ của nhóm nhạc Chillies. Nam nghệ sĩ sinh năm 1993 cho biết anh đã ấp ủ dự án này từ khoảng 3 năm trước nhưng nhiều lần phải tạm hoãn vì ưu tiên các hoạt động của ban nhạc cũng như cuộc sống riêng.

lam sao de quen là bản tình ca mang màu sắc R&B Pop, kể về nỗi nhớ của chàng trai sau một cuộc chia ly, khi một người vẫn chưa thể bước qua những ký ức cũ. Những chi tiết đời thường được đưa vào bài hát giúp câu chuyện trở nên gần gũi, khiến người nghe dễ đồng cảm. Tuy nhiên, đối lập với nội dung gợi nhiều tiếc nuối, giai điệu của bài hát gây ấn tượng khi tiếp thêm nguồn năng lượng trong trẻo, theo lối viết nhạc sở trường của khang: Kể những câu chuyện buồn bằng tinh thần nhẹ nhàng, tích cực thay vì chìm trong bi lụy.

Về phần hình ảnh, khang "cắt hành" khán giả khi kết nối những cảnh quay một mình rảo bước qua từng con đường giữa lòng TP.HCM nhưng đằng sau đó là "cả một bầu trời kỷ niệm" cùng Chillies. Người hâm mộ nhận ra mỗi khung hình đều gợi nhớ bóng dáng về album/single của Chillies như Trên Những Đám Mây, Và Thế Là Hết,...

khang bước qua con đường từng đi cùng Chillies vào 7 năm trước.

khang cho biết mỗi thành viên của Chillies đều có những mục tiêu riêng bên cạnh hành trình chung, vì vậy việc phát triển các dự án cá nhân là điều tự nhiên. "Khi mình thông báo với anh em sẽ làm một dự án riêng thì mọi người đều ủng hộ. Tất cả mọi người đều biết là bên cạnh công việc của Chillies, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng và những mục tiêu riêng trong cuộc sống, nên điều này hoàn toàn là bình thường" - khang chia sẻ.

Tác giả ca khúc Mascara nói thêm: "Đây sẽ là một dự án chạy song song với Chillies. Tụi mình vẫn đang rất vui vẻ với những bài nhạc mà Chillies đang làm. Chỉ là sẽ có những bài hát không hợp lắm để một nhóm nhạc trình diễn vì màu sắc và thông điệp của nó. Những bài hát đó mình sẽ để dành cho dự án cá nhân vì nó phù hợp hơn. Với những bài hát đó, mình muốn tự chủ 100% về đầu ra của bài hát".

Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là giữ sự nghiêm túc và trọn vẹn trong cả hai hành trình. "Điều quyết định là những nỗ lực và cố gắng mà mình đặt vào cả hai dự án. Mình muốn bản thân bỏ vào 100% nỗ lực cho cả Duy khang của Chillies và khang solo. Khi khán giả lắng nghe, mình tin mọi người sẽ cảm nhận được mình đã đặt vào đó bao nhiêu nội lực" - giọng ca Vùng Ký Ức bộc bạch.

Ngày 13/8 tới, khang sẽ giới thiệu EP ngoi mot minh gồm 4 ca khúc: lam sao de quen, thu tha, trai tim ven nguyen, ly do.