Phương Mỹ Chi làm được điều chưa từng có ở Vũ Trụ "Say Hi" với ca khúc này

HHTO - Ca khúc "Ếch Ngoài Đáy Giếng" hiện có lượt xem tăng ổn định, sắp chạm mốc 100 triệu view dù mới ra mắt gần 1 năm. Trên mạng xã hội, nhiều netizen thừa nhận "khối nghỉ hè" là những người đứng sau thành công này của Phương Mỹ Chi.

Sau gần một năm được đăng tải lên nền tảng YouTube, ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng - bài thi vòng Solo đêm Chung kết Em Xinh "Say Hi" của Phương Mỹ Chi hiện sắp chạm mốc 100 triệu lượt xem. Chưa kể, ca khúc còn có nhiều phiên bản đăng lại, nhiều phần trình diễn văn nghệ của học sinh đạt hàng chục triệu lượt xem. Tính đến nay, Ếch Ngoài Đáy Giếng đang có lượt nghe cao nhất trong "kho" nhạc số của Vũ Trụ "Say Hi".

Những ngày qua, khán giả đang háo hức đếm ngược chào đón cột mốc tròn 100 triệu lượt xem. Có bạn fan còn kỳ công tính toán tốc độ "nhảy số" của video, cho thấy lượng tương tác tăng trưởng ổn định - khoảng 100K lượt xem mỗi ngày.

Để đạt được thành tích này, đa số netizen cho rằng nguồn lực "cày view" chính gọi tên "khối nghỉ hè": "Các bé cày view thì 'bá' luôn, còn ăn còn chơi còn tăng view", "Bài này hay được các trường mẫu giáo dựng tiết mục. Nên dự sẽ còn tăng vài năm nữa", "Bài này chắc cũng lên view tằng tằng như Bống Bống Bang Bang thôi, còn đẻ là còn lên",...

Ếch Ngoài Đáy Giếng sắp tròn 1 tuổi, fan tích cực đẩy lượt xem nhằm tạo cột mốc đặc biệt.

Trước đó, tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, khi lên nhận giải thưởng Top 10 Ca khúc được yêu thích dành cho Ếch Ngoài Đáy Giếng, Phương Mỹ Chi cũng khiến fan "cười xỉu" với khoảnh khắc "mắc phát biểu". Giọng ca Gen Z gửi lời cảm ơn đến các nhạc sĩ đã đồng hành, đến bản thân, khán giả, FC Tổ Cò và tệp khán giả quan trọng góp phần lan tỏa ca khúc - các em thiếu nhi.

Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn "khối ăn dặm" đã "cày view" cho Ếch Ngoài Đáy Giếng. Nguồn clip: @chuyennhacocuapmc

Gửi gắm tinh thần tích cực, vui vẻ vào bài hát, Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp đã tạo nên phần giai điệu, tiết tấu hiện đại, bắt tai. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi lồng ghép hình ảnh ếch con - nhân vật quen thuộc gắn liền với tuổi thơ - vào phần lời, giúp ca khúc nhanh chóng trở thành "bài ruột" của nhiều bạn nhỏ.

Ngoài ra, sân khấu trình diễn được dàn dựng theo phong cách trẻ trung, năng động, có sự góp mặt của mascot ếch xanh, kèm theo trang phục, phụ kiện, đạo cụ dễ thương, kích thích thị giác, thu hút sự chú ý của hội "lớp lá, lớp mầm". Ếch Ngoài Đáy Giếng cũng "được lòng" Gen Z khi truyền tải thông điệp "dám nghĩ, dám làm".

Ngay từ khi ra mắt, Ếch Ngoài Đáy Giếng đã tạo hiệu ứng mạnh, "băng băng" trở thành tiết mục có lượt xem cao nhất tại Em Xinh "Say Hi", sau đó là cả Vũ Trụ "Say Hi". Ca khúc "bỏ túi" loạt thành tích ấn tượng: Top 1 Trending YouTube, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian dài.

Cùng với các "con số biết nói", "bài thi kết thúc môn" còn góp phần giúp Phương Mỹ Chi giành vị trí Quán quân Em Xinh "Say Hi", nhận nhiều giải thưởng/đề cử tại Làn Sóng Xanh 2025, Tinh Hoa Việt, WeChoice Awards, Mai Vàng...