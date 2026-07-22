IVAN khiến fan tại trường quay "tan chảy", loạt chi tiết hậu trường càng ghi điểm

HHTO - IVAN trở thành tâm điểm bàn luận chỉ nhờ một khoảnh khắc rất đời thường tại trường quay Tinh Hà “Say Hi”. Đằng sau đoạn clip đang lan truyền là hàng loạt câu chuyện được người hâm mộ chia sẻ, cho thấy sự tinh tế của nam nghệ sĩ trong những tình huống rất nhỏ.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc IVAN tại trường quay Tinh Hà “Say Hi” đang được cộng đồng người hâm mộ chia sẻ rộng rãi. Chỉ với một hành động nhỏ dành cho em bé tại trường quay, nam nghệ sĩ nhận về nhiều lời khen bởi sự tinh tế và chu đáo. Ban đầu, không ít khán giả thắc mắc vì sao anh không lấy tay trái giữ lại cây bảng tên mà lại chọn cách giữ bảng khá bất tiện như vậy, đến khi xem kỹ đoạn clip nhiều người mới nhận ra lý do phía sau.

Nguồn: Threads vutruxinchao

Hóa ra, tay trái của IVAN lúc đó đang bận cầm quạt để quạt cho em bé đi cùng nên anh chàng mới phải kẹp bảng tên vào cổ trong lúc đứng đợi di chuyển. Khoảnh khắc nhỏ này nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận cho rằng nam nghệ sĩ rất để ý đến những người xung quanh.

Không chỉ dừng lại ở đoạn clip đang viral, người hâm mộ còn kể thêm nhiều câu chuyện hậu trường diễn ra trong cùng ngày ghi hình, cho rằng đây không phải lần đầu IVAN ghi điểm bởi sự chu đáo.

Theo chia sẻ từ một fan có mặt tại trường quay, trong thời gian ghi hình, IVAN đã đi dọc khu vực khán đài để hỏi fan có đói hay không. Vì gặp rào cản ngôn ngữ, anh nhờ trợ lý truyền đạt giúp. Sau khi biết một số khán giả vẫn chưa ăn, IVAN chủ động đặt đồ ăn gửi đến dù nhiều người liên tục từ chối vì biết nam nghệ sĩ sắp đến giờ ghi hình, khiến không ít khán giả có mặt hôm đó bất ngờ và dành nhiều lời khen.

IVAN muốn đặt đồ ăn cho fan trong buổi ghi hình. Nguồn: cherrymeow_

Bên cạnh đó, một chi tiết nhỏ sau buổi ghi hình cũng được người hâm mộ chia sẻ. Khi chương trình kết thúc, IVAN được bắt gặp ôm khoảng 4 - 5 cây gậy đạo cụ mang ra ngoài. Theo fan có mặt tại hiện trường, ê-kíp vốn có thể tự xử lý số đạo cụ này, nhưng nam nghệ sĩ vẫn chủ động phụ giúp, có lẽ vì thấy người trợ lý đi cùng là nữ.

Thực tế, việc IVAN nhiều lần tự tay cầm quà do người hâm mộ tặng từng khiến một bộ phận cư dân mạng hiểu lầm rằng trợ lý "để mặc" nam nghệ sĩ tự xách đồ. Trước những ý kiến này, IVAN đã trực tiếp lên tiếng trên Threads, cho biết đó là lựa chọn của bản thân chứ không phải vì trợ lý thiếu hỗ trợ.

Nam nghệ sĩ viết: “It's a misunderstanding. I wanted to hold the gifts myself. Because every gifts means a lot to me. She’s a very nice and caring assistant.” (tạm dịch: “Đó là một sự hiểu lầm. Tôi muốn tự cầm những món quà vì mỗi món quà đều rất ý nghĩa với tôi. Trợ lý của tôi là một người rất tốt bụng và chu đáo.”).

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng chia sẻ thêm những kỷ niệm khác về IVAN. Một khán giả kể rằng nam nghệ sĩ từng bay từ Malaysia sang TP.HCM để tham gia fan meeting của người bạn thân CONGB, sau đó tiếp tục di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để góp mặt ở buổi gặp gỡ khác dù đang trong giai đoạn ghi hình chương trình.

Nguồn: TikTok cognkl

Tình bạn xuyên biên giới giữa IVAN và CONGB. Nguồn: TikTok One & Only CONGB

Dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng cho biết họ có cái nhìn khác về IVAN sau khi đọc những câu chuyện được người hâm mộ chia sẻ. Một số ý kiến nhận xét vẻ ngoài của nam nghệ sĩ có phần lạnh lùng, nhưng những hành động nhỏ phía sau hậu trường lại cho thấy sự tinh tế và chân thành trong cách anh đối xử với những người xung quanh.