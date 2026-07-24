UPRIZE ra mắt show thực tế đầu tiên, cùng RIZER đồng hành khám phá Hồ Nam

HHTO - Ngay sau khi chính thức debut, UPRIZE tiếp tục giới thiệu dự án mới mang tên Chuyến Đi Có Bạn - chương trình thực tế về du lịch ghi lại hành trình của 7 thành viên tại Hồ Nam (Trung Quốc). Chiều 23/7, nhóm đã có buổi giao lưu ra mắt chương trình cùng cộng đồng người hâm mộ RIZER tại TP.HCM, nơi các thành viên lần đầu chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi và cùng khán giả theo dõi những hình ảnh đầu tiên của chương trình.

Được ghi hình tại Hồ Nam - địa phương được biết đến như một trong những trung tâm giải trí nổi bật của Trung Quốc, Chuyến Đi Có Bạn không chỉ ghi lại hành trình khám phá danh lam thắng cảnh mà còn đưa khán giả đến gần hơn với văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống địa phương thông qua góc nhìn của bảy chàng trai UPRIZE.

Tại buổi giao lưu ngày 23/7 với người hâm mộ, các thành viên lần lượt kể lại những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt chuyến đi. BEX và O.D cho biết họ bất ngờ trước quy mô cũng như những trải nghiệm vượt ngoài mong đợi tại Hồ Nam. Dylan đặc biệt yêu thích các món ăn địa phương, trong khi Leon mang đến nhiều tiếng cười khi chia sẻ về trải nghiệm thử những món ăn có độ cay vượt quá sức chịu đựng.

Bên cạnh đó, PN cùng các thành viên thử sức với một loại nhạc cụ hoàn toàn mới, còn Wonbi vượt qua nỗi sợ độ cao của bản thân trong một thử thách của chương trình. Không khí sự kiện càng trở nên ấm áp khi các thành viên cùng cộng đồng RIZER bất ngờ tổ chức sinh nhật cho O.D ngay tại buổi giao lưu, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ trước ngày chương trình lên sóng.

Khác với nhiều chương trình du lịch thông thường, Chuyến Đi Có Bạn được xây dựng theo hình thức kết hợp giữa trải nghiệm và thử thách. Mỗi điểm đến đều đi kèm những nhiệm vụ, trò chơi hoặc tình huống bất ngờ, đòi hỏi cả bảy thành viên phải phối hợp để hoàn thành.

Trong suốt hành trình, UPRIZE liên tục đối mặt với các thử thách về thể lực lẫn tư duy. Xen giữa những màn phối hợp là nhiều khoảnh khắc hài hước phát sinh ngoài kịch bản, góp phần khắc họa rõ hơn tính cách của từng thành viên. Qua từng nhiệm vụ, chương trình cho thấy sự thay đổi trong cách các thành viên hỗ trợ, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau.

Bên cạnh những thử thách, Chuyến Đi Có Bạn cũng dành nhiều thời lượng ghi lại những khoảnh khắc đời thường của UPRIZE, từ các cuộc trò chuyện, sinh hoạt chung cho đến những cảm xúc tự nhiên trong suốt chuyến đi, giúp khán giả có thêm góc nhìn gần gũi về nhóm ngoài sân khấu.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cách RIZER được lồng ghép vào hành trình thay vì chỉ đóng vai trò khán giả theo dõi. Ở mỗi chặng đường, các thành viên sẽ thực hiện các thử thách để tích lũy kinh phí mua quà dành tặng người hâm mộ. Ngoài ra, họ còn trực tiếp lựa chọn quà lưu niệm và tự tay hoàn thiện những món quà thủ công mang dấu ấn của chuyến đi trước khi gửi đến cộng đồng RIZER.

Với cách xây dựng này, mỗi thử thách không chỉ mang ý nghĩa chinh phục mục tiêu của chương trình mà còn trở thành cơ hội để UPRIZE chuẩn bị thêm nhiều món quà dành cho những người đã đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu. Qua đó, mối liên kết giữa nghệ sĩ và người hâm mộ được thể hiện thông qua chính những trải nghiệm xuyên suốt chuyến đi.

Song song với các hoạt động của nhóm, Chuyến Đi Có Bạn cũng giới thiệu Hồ Nam dưới góc nhìn của những người trẻ. Thay vì chỉ ghé thăm các địa danh nổi tiếng, UPRIZE lựa chọn hòa mình vào đời sống địa phương, tìm hiểu văn hóa bản địa, khám phá các công trình mang dấu ấn lịch sử, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và gặp gỡ người dân để cảm nhận rõ hơn về vùng đất này.

Chuyến Đi Có Bạn sẽ chính thức phát sóng từ ngày 26/7/2026, đánh dấu dự án thực tế đầu tiên của UPRIZE sau khi ra mắt. Chương trình còn là nơi để lưu giữ những trải nghiệm của bảy thành viên tại Hồ Nam mà còn mở ra hành trình kết nối mới giữa nhóm với cộng đồng RIZER cũng như khán giả trong khu vực.