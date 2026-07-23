"Thuyền" Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng chính thức "chìm" vì một story?

HHTO - Chỉ một story tưởng như vu vơ, nhưng những người yêu thích cặp đôi Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng đang rơi vào hoang mang vì sợ thuyền chưa cập bến đã chìm.

Thời gian gần đây, phim Việt có nhiều cặp đôi vướng tin đồn phim giả tình thật, không chỉ ăn ý trên phim mà còn rất ngọt ngào ngoài đời nhưng tiếc rằng không có cái kết đẹp. Như Khả Ngân – Thanh Sơn của 11 Tháng 5 Ngày, Võ Cảnh - Thúy Ngân phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay đều có thời gian dài gắn bó thân thiết, rồi sau đó lại mỗi người một ngả khiến khán giả hụt hẫng.

Lê Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy ngọt ngào từ phim đến đời thực

Còn hiện giờ, Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng là hai cái tên được người xem nhiệt tình "đẩy thuyền". Cả hai “nên duyên” trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, rồi phim đã hết vẫn liên tục sánh đôi nhau dự sự kiện, chụp ảnh, livestream. Lúc nào hai người cũng tràn đầy rạng rỡ khi ở cạnh nhau, không ngại những cử chỉ “trên mức đồng nghiệp” như Lê Tam Triều Dâng thoa son cho Gia Huy, ngược lại nhà trai che chở ân cần khi thấy nhà gái giật mình trước pháo sáng.

Hai người liên tục vướng tin đồn hẹn hò

Chính vì thế, khán giả càng tin Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng có tình cảm đặc biệt dành cho nhau theo kiểu “không công khai nhưng cũng không giấu diếm”. Nhưng mới đây, một người được cho là trợ lý của Lê Tam Triều Dâng lại đăng hình nữ diễn viên kèm lời tiết lộ cô “không yêu ai, cũng không ai yêu”. Một vài câu ngắn ngủi trên story người này khiến hội "đẩy thuyền" Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng tiếc nuối, vì như vậy nghĩa là nữ diễn viên đang độc thân, và thuyền Huy - Dâng theo đó "chìm nghỉm".

Từ đó có khán giả tỏ ý thất vọng cho rằng hai diễn viên phối hợp “xào couple” để thu hút chú ý. Cũng có người bênh vực, rằng Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng chưa bao giờ xác nhận chuyện hẹn hò, mọi thứ đều do người hâm mộ ghép đôi mà thôi. Nhưng kết quả thế nào đi nữa thì Huy - Dâng vẫn là cặp đôi tin đồn được yêu thích nhất hiện nay.