Con đường chinh phục thị trường quốc tế của chương trình Tinh Hà "Say Hi"

HHTO - Sau 2 mùa Anh Trai và 1 mùa Em Xinh, Tinh Hà “Say Hi” đang củng cố tiềm năng rất rõ ràng để đưa "Vũ trụ Say Hi" vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh tệp khán giả tại Việt Nam, Anh Trai “Say Hi” đang chậm rãi thể hiện sức nóng trên trường quốc tế. Ở mùa đầu tiên, 30 "Anh Trai" đã mang concert đến Las Vegas (Mỹ). Đối với mùa 2025, con số 23 tỷ lượt nghe và xem trên mọi nền tảng là một minh chứng rõ ràng cho khả năng tiếp cận khán giả của chương trình. Chính vì vậy, không khó hiểu khi nhà sản xuất muốn tiếp tục giữ chuỗi viral với Tinh Hà “Say Hi”.

Tại Tinh Hà “Say Hi”, khán giả chứng kiến sự trở lại của những gương mặt quen thuộc như CONGB, Dillan Hoàng Phan - những "Anh Trai" từng tham gia sân chơi âm nhạc tại Hàn Quốc. Ngoài ra, tân binh Đặng Hồng Hải cũng mang theo "bộ hồ sơ" ấn tượng đến chương trình khi từng xuất hiện tại Boys Planet (2023), Boys II Planet (2025) và Planet C: Home (2025). Đặc biệt hơn, chương trình còn mang đến bất ngờ cho khán giả với IVAN, "Anh Trai" ngoại quốc đầu tiên của Vũ trụ “Say Hi”.

Sự hiện diện của những nghệ sĩ từng tham gia các chương trình sống còn giúp Tinh Hà “Say Hi” tiếp cận thêm nhiều khán giả nước ngoài thông qua tệp fan quốc tế sẵn có của các "Anh Trai". Nhóm fan này trở thành các "kênh thông tin" giúp không chỉ các "Anh Trai" họ ủng hộ mà cả nội dung của chương trình có thể tiếp cận đến khán giả quốc tế.

Tất nhiên, để hướng tới mục tiêu vươn tầm thành gameshow quốc tế, Tinh Hà “Say Hi” cần bổ sung thêm một số tối ưu trải nghiệm cho khán giả nước ngoài. Cách đây không lâu, khán giả quốc tế cho biết họ không thể bình chọn cho "Anh Trai" mình yêu thích. Nguyên nhân là trang web bình chọn chỉ hỗ trợ các tài khoản xác thực bằng số điện thoại Việt Nam. Ngay sau đó, Ban tổ chức đã kịp thời đưa ra phương pháp hỗ trợ.

Sau những góp ý của khán giả quốc tế, NSX nhanh chóng đã đưa ra biện pháp để hỗ trợ những tài khoản ở nước ngoài bình chọn cho hạng mục "Anh Trai yêu thích - vòng loại".

Bên cạnh đó, người xem cũng mong NSX sớm bổ sung phụ đề tiếng Anh cho Tinh Hà "Say Hi" - chìa khóa từng giúp Anh Trai "Say Hi" 2024 thành công vượt bậc và tiếp cận được với nhiều khán giả nước ngoài. Với dàn Anh Trai sở hữu profile khủng cùng đa dạng cá tính và phong cách, âm nhạc tiệm cận gu quốc tế, Tinh Hà “Say Hi” hoàn toàn có tiềm năng để mở rộng tầm ảnh hưởng đến nhiều khán giả nước ngoài hơn.