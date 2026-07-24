Chat cùng FC Cổ Đông: Tự hào nhất khi thấy Mason Nguyễn điềm tĩnh, đầy vững vàng

HHTO - Các nền tảng chính thức của FC Cổ Đông tuy mới chỉ vận hành theo hệ thống hiện tại từ tháng 12/2025, nhưng đã trở thành “trạm sạc” uy tín, thu hút hơn 40.000 lượt theo dõi tại đa nền tảng. FC cũng là nơi nâng đỡ các sản phẩm âm nhạc, nhiệt tình “bế” idol tại bất cứ sự kiện nào mà Mason Nguyễn tham gia.

FC Cổ Đông - Mason Nguyễn là "trạm sạc" của nhau

Nói tới khoảnh khắc tự hào nhất về idol, FC Cổ Đông chọn ngay sân khấu của fan meeting BÁCK TOGETHER tổ chức hôm 5/7 tại Hà Nội: “Đó là thời điểm chúng mình cảm nhận được Mason đang ngày càng làm chủ sân khấu, cảm xúc và cách giao tiếp với khán giả. Sự điềm tĩnh ấy không làm mất đi năng lượng vốn có, mà giúp Mason thể hiện bản thân một cách chắc chắn và rõ ràng hơn”.

Các nền tảng chính thức của FC Cổ Đông tuy mới chỉ vận hành theo hệ thống hiện tại từ tháng 12/2025, nhưng đã trở thành “trạm sạc” uy tín cho cả cộng đồng fan và ủng hộ hết mình cho mọi hoạt động, sản phẩm của Mason Nguyễn.

Ít ai biết rằng, đứng sau FC Cổ Đông là ban điều hành chỉ vọn vẹn 5 thành viên, nhưng "cân hết" các mảng nội dung, thiết kế, truyền thông, tổ chức sự kiện, điều phối hoạt động tại từng khu vực.

“Thần chú” thành công được các admin bật mí: “Các project có thể được ban điều hành đề xuất, xây dựng kế hoạch và điều phối, nhưng chỉ có thể hoàn thành nhờ sự tham gia của nhiều Cổ Đông”.

“Đối với chúng mình, niềm tự hào không chỉ đến từ giải thưởng, bảng xếp hạng hoặc những con số. Việc được chứng kiến Mason ngày càng chủ động, điềm tĩnh và rõ ràng hơn với con đường mình lựa chọn cũng là một dấu mốc đáng nhớ”.

Chuyện giờ mới kể

Chính sự hết lòng của các Cổ Đông đã tiếp sức cho đội quản lý FC. Chỉ tính riêng dự án ủng hộ fan meeting của Mason Nguyễn tại Hà Nội, FC đã nhận được gần 186 triệu đồng từ gần 300 lượt đóng góp trong chưa đầy 1 tháng.

Từ ngân sách "rộp rẻng" đó, FC đã chuẩn bị đến 3.500 vật phẩm tặng các fan, gồm: 500 banner, 500 photostrip, 500 quạt cầm tay, 500 thẻ acrylic, 500 thẻ PVC, 500 sticker UV, 250 móc khóa và 250 phone charm.

Còn tại quầy đồ ăn Hàng nước cậu Bách, khoảng 500 lít đồ uống, 500 set quà hương cốm (tương đương 2.000 chiếc bánh) đã được FC chuẩn bị để phục vụ hơn 1.200 khán giả. Điều thú vị là Hàng nước cậu Bách chuẩn bị một thực đơn toàn đặc sản Hà Nội để đãi Cổ Đông.

Đại diện FC chia sẻ: “Xét về vận hành, tiếp ứng đồ ăn là hạng mục phức tạp nhất. Các thành viên hỗ trợ đồng thời cũng là người tham dự fan meeting, nên nhân sự phải được chia ca để mọi người vừa có thể trải nghiệm chương trình, vừa bảo đảm quầy luôn có người phụ trách.

Do quầy được đặt ngoài trời trong điều kiện nắng nóng, nước và đá lạnh không thể tập kết toàn bộ từ đầu mà phải được bổ sung liên tục trong ngày. Ban điều hành vì vậy phải tính toán sát tiến độ tiêu thụ, phương án bảo quản và cách phân phối để phục vụ số lượng lớn người tham dự mà vẫn hạn chế tình trạng ùn tắc hoặc bỏ sót”.

"Menu" hấp dẫn của "Hàng nước cậu Bách".

Khó khăn lớn nhất đến từ việc thi công booth và chuẩn bị quầy đồ ăn. Thời tiết thất thường khiến tiến độ thi công bị gián đoạn và phát sinh những vấn đề ngoài dự kiến.

Team vận hành cho biết, chuỗi công việc tại hiện trường bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng và kéo dài đến 11 giờ đêm. Sau đó, các thành viên còn tiếp tục sơ chế nguyên liệu cho quầy đồ ăn đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, do đặc thù thực phẩm không thể chuẩn bị quá sớm.

Do vậy, áp lực lớn nhất với team vận hành không chỉ nằm ở khối lượng công việc, mà còn ở khâu điều phối nhiều đầu việc, địa điểm và nhóm nhân sự trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Cộng đồng Cổ Đông chụp ảnh kỉ niệm với fan booth tại sự kiện.

“Điều chúng mình tâm đắc nhất ở tổng thể project là dù có nhiều hạng mục và nhiều người cùng tham gia, toàn bộ hoạt động vẫn giữ được một ngôn ngữ hình ảnh tương đối nhất quán. Booth, LED, standee, quà tặng và food support không chỉ được thực hiện để có đủ các hạng mục tiếp ứng, mà đã góp phần tạo nên một trải nghiệm mang màu sắc Hà Nội trong ngày Mason trở về”, các admin thổ lộ.

Cũng tại fan meeting BÁCK TOGETHER, cộng đồng Cổ Đông đã “rót vốn” với 485 lượt ủng hộ, tiếp sức cho Thư Viện Ước Mơ với tổng số tiền hơn 397 triệu đồng chỉ trong vòng một tháng. Như vậy, các Cổ Đông đã ủng hộ 5 thư viện (mức đầu tư cho mỗi thư viện dự kiến là 80 triệu đồng), cùng Mason mang tri thức đến các ngôi trường ở nơi còn nhiều khó khăn.

“Dù cách thể hiện khác nhau, sự quan tâm dành cho Mason vẫn là điểm chung giúp các thành viên nhận ra và kết nối với nhau. Sự gắn kết của cộng đồng được hình thành từ khả năng tôn trọng những khác biệt, thay vì yêu cầu mọi người phải trở thành cùng một kiểu người hâm mộ”.

Cộng đồng Cổ Đông đã góp tay ủng hộ 5 thư viện cho dự án "Thư Viện Ước Mơ".