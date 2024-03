Khi nào đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về miền Bắc chấm dứt tình trạng nồm ẩm?

HHT - Kiểu thời tiết lạnh vào sáng và tối muộn, nóng vào trưa và chiều, kèm theo nồm ẩm, có lúc mưa phùn ở miền Bắc gây nhiều bất tiện cho cuộc sống hằng ngày của người dân. Tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Miền Bắc nước ta đang trải qua một đợt nồm ẩm khá dài. Hôm nay, 14/3, là ngày có độ ẩm cao nhất trong đợt này, với độ ẩm trung bình ở Hà Nội lên đến hơn 90%, tức là trong ngày độ ẩm cũng không giảm nhiều. Vào buổi sáng, phần lớn các tỉnh thành ở miền Bắc có độ ẩm trên 95%, có nơi lên đến 98 - 99% như Cao Bằng, Lạng Sơn.

Từ ngày mai, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ đỡ nhưng không nhiều, dù sao có thể cũng sẽ giảm mưa phùn.

Kiểu thời tiết này ở miền Bắc sẽ còn kéo dài đến đầu tuần sau. Từ mai, nhiệt độ tăng dần nên vào trưa và chiều, độ ẩm sẽ giảm một chút. Ngày nóng nhất sẽ là Chủ Nhật, 17/3. Hôm đó, nhiệt độ vào buổi chiều ở thủ đô Hà Nội có thể lên đến 34 - 35oC (nhiệt độ thực ngoài trời), các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn… lên đến 26 - 28oC.

Theo dự báo hiện tại, đến thứ Ba tuần sau (19/3), miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh. Gió mùa Đông Bắc sẽ khiến độ ẩm giảm nhanh, trời khô ráo hơn. Đợt không khí lạnh này được cho là sẽ không gây rét đậm ở Hà Nội, nhiệt độ trong ngày vẫn cao hơn 20oC, tuy nhiên do nhiệt độ giảm gần 10oC so với ngày trước đó nên vẫn gây cảm giác lạnh giá. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ có thể sẽ có 1 - 2 ngày rét đậm (thứ Ba và thứ Tư).

Đợt không khí lạnh tuần sau sẽ suy yếu tương đối nhanh, chỉ sau 2 - 3 ngày, nhiệt độ toàn miền Bắc lại tăng dần.